БНБ: Възпоменателната монета от 2 евро е в процедура по одобрение

Възпоменателната монета от 2 евро е включена в Монетната програма и към момента е в процедура по одобрение съгласно приложимата европейска правна рамка и националното законодателство, съобщиха от БНБ за бТВ.

По-рано обществената телевизия информира, че държава от еврозоната официално е възразила срещу дизайна на предложена от България възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука.

Държавите членки са били уведомени от София за това предложение на 20 май, става ясно от изтекъл от Съвета на ЕС документ. В него името на държавата е заличено, а БНТ научи, че става въпрос за Гърция.

Мотивите - ако има надпис на монетата „българска азбука“ това може да даде повод и на други държави, които също използват кирилицата и са кандидати за членство по-късно да говорят съответно за македонска, украинска или сръбска азбука.

„По отношение на проекта БНБ не отчита открити въпроси, свързани със съответствието му с приложимите технически изисквания. Процедурата по одобрение не е приключила и продължава в съответствие с установения ред“, посочват от БНБ.

„Към настоящия момент разглеждането на въпроса се осъществява извън рамките на експертно-техническата оценка на проекта. До приключването на процедурата БНБ няма да коментира публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса“, заявиха от там.

След финализиране на процедурата БНБ ще предостави необходимата информация по установения ред.