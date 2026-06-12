БНБ: Възпоменателната монета от 2 евро е в процедура по одобрение

Възпоменателната монета от 2 евро е включена в Монетната програма и към момента е в процедура по одобрение съгласно приложимата европейска правна рамка и националното законодателство, съобщиха от БНБ за бТВ.
По-рано обществената телевизия информира, че държава от еврозоната официално е възразила срещу дизайна на предложена от България възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука.
Държавите членки са били уведомени от София за това предложение на 20 май, става ясно от изтекъл от Съвета на ЕС документ. В него името на държавата е заличено, а БНТ научи, че става въпрос за Гърция.
Мотивите - ако има надпис на монетата „българска азбука“ това може да даде повод и на други държави, които също използват кирилицата и са кандидати за членство по-късно да говорят съответно за македонска, украинска или сръбска азбука.
„По отношение на проекта БНБ не отчита открити въпроси, свързани със съответствието му с приложимите технически изисквания. Процедурата по одобрение не е приключила и продължава в съответствие с установения ред“, посочват от БНБ.
„Към настоящия момент разглеждането на въпроса се осъществява извън рамките на експертно-техническата оценка на проекта. До приключването на процедурата БНБ няма да коментира публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса“, заявиха от там.
След финализиране на процедурата БНБ ще предостави необходимата информация по установения ред.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #5, #21, #36
19:48 12.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
преди години 1 лев и 2 лева бяха банкноти,
инфлацията доведе първо 1 лев да стане монета, после и 2 лева станаха монета❗
19:51 12.06.2026
3 Специалистът
19:52 12.06.2026
4 копи пейст
Грък като влък.
Бог да пази от влашки вълци и от беломорски гърци.
Грък лъже за девет циганина.
От гръцка лъжа и циганинът се плаши.
Грък като лъже и сам вяра си хваща.
Да те пази Господ от кон отзад, от вол отпред, а от грък отвред.
Гърците са като крастава коза: колкото я чука градът, толкова повече си вири опашка.
Гърците ги разваля салтанатът, а българите инатът.
Българинът като забогатее къща строи,турчина жена си зема,гръка-поразия чини!
Пази, Боже, от мързелив грък , от лисица калугерка и от магаре градинар.
У евреин пий вино, не спи; у ерменец пий, не яж; у турчин пий кафе и чибук, вино не пий; у арнаутин пий и яж, на път с него не ходи; а у грък нищо не прави!!!.
19:54 12.06.2026
5 Прогноза
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нищо чудно . Ско воюва още срещу Русия , може на Брюксел да му се наложи и монета от 10 евра да пуска .
19:55 12.06.2026
6 ПАНАХИДА ЗА БЪЛГАРИЯ
19:56 12.06.2026
7 Не, беееееееее!
19:57 12.06.2026
8 Лост
19:57 12.06.2026
9 Възпоменателна?
19:58 12.06.2026
10 Перничанин
19:58 12.06.2026
11 И кво ?
19:59 12.06.2026
12 ПРИПОМНЯНЕ
Съвременната ренесансова Европа е плод на идеалисти – утописти, които почти 20 века след залеза на елинизма се заемат да го възраждат и на тази база да изградят една нова епоха, епохата на Ренесанса.
Цялата ни позната писмена антична гръцка култура е създадена през Ренесанса, включително и Илиадата.
ЕВРОПА ДО ПОСЛЕДНО ЩЕ ПОДКРЕПЯ СВОЯТА ИЛЮЗИЯ ГЪРЦИЯ, ЗАЩОТО НА ТАЗИ ИЛЮЗИЯ СЕ ГРАДИ ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ.
20:00 12.06.2026
13 Новата
20:01 12.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Българин
20:03 12.06.2026
16 ФИЦО Е ШИЗО
ПАК ВЪРВЯТ СРЕЩУ
БЪЛГАРИЯ
ПО НАРЕЖДАНЕ НА КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ.
Коментиран от #17, #22, #28
20:04 12.06.2026
17 Ти май
До коментар #16 от "ФИЦО Е ШИЗО":Пак си си пил хаповете с ракиджос
20:05 12.06.2026
18 ББ от Банкя
20:06 12.06.2026
19 Гадняр
Или гърците се опитват да се изкарат че са измислили и нея?
20:12 12.06.2026
20 Перо
20:12 12.06.2026
21 Историк
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Все очаквам някак да намесят Русия в тази история.
Голям народ сме, направиха ни на 2 евро.
20:13 12.06.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "ФИЦО Е ШИЗО":На български език ти пишат, че Гърция в блокирала монетата. Какъв Фицо сънуваш посред бял ден. Във всички сайтове го пише това. Факти пак е последен.
20:15 12.06.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:16 12.06.2026
24 Суверенитет?
20:16 12.06.2026
25 Млад еврас
20:19 12.06.2026
26 Фъфлищите византйци
20:20 12.06.2026
27 Хасковски каунь
20:21 12.06.2026
28 Няма по-тъпо
До коментар #16 от "ФИЦО Е ШИЗО":говедо от шекелджия, работещ за нискочелия БKП-укpопримaт от село Крушари!
20:22 12.06.2026
29 Без име
20:22 12.06.2026
30 Мицкоски
20:24 12.06.2026
31 Копейка
20:25 12.06.2026
32 Кат ЯмБоб
20:28 12.06.2026
33 Цвете
20:28 12.06.2026
34 А МОЧАТА?
Коментиран от #37
20:30 12.06.2026
35 Анонимен
20:33 12.06.2026
36 Наблюдател
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Голяма вероятност има да пуснат монета от 500 евро с лика на Зеленски.
20:35 12.06.2026
37 Ватенка
До коментар #34 от "А МОЧАТА?":Пак ли искаш бор....в задния двор?
20:36 12.06.2026
38 Жълтопаветен мръшляк
Коментиран от #41
20:37 12.06.2026
39 Троян
20:38 12.06.2026
40 Азбука
20:39 12.06.2026
41 Пучя Въшката
До коментар #38 от "Жълтопаветен мръшляк":Каза че
Азбуката е
МАКЕНДОНСКА
ЩЕ спориш ли
Със БУНКЕРНИЯ ПЕ.НДЕХО?
20:39 12.06.2026
42 Доктор Хаус
20:40 12.06.2026