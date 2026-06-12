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БНБ: Възпоменателната монета от 2 евро е в процедура по одобрение

БНБ: Възпоменателната монета от 2 евро е в процедура по одобрение

12 Юни, 2026 19:45 978 42

  • бнб-
  • процедура-
  • българска азбука

Появи се информация, че държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни

БНБ: Възпоменателната монета от 2 евро е в процедура по одобрение - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възпоменателната монета от 2 евро е включена в Монетната програма и към момента е в процедура по одобрение съгласно приложимата европейска правна рамка и националното законодателство, съобщиха от БНБ за бТВ.

По-рано обществената телевизия информира, че държава от еврозоната официално е възразила срещу дизайна на предложена от България възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука.

Държавите членки са били уведомени от София за това предложение на 20 май, става ясно от изтекъл от Съвета на ЕС документ. В него името на държавата е заличено, а БНТ научи, че става въпрос за Гърция.

Мотивите - ако има надпис на монетата „българска азбука“ това може да даде повод и на други държави, които също използват кирилицата и са кандидати за членство по-късно да говорят съответно за македонска, украинска или сръбска азбука.

„По отношение на проекта БНБ не отчита открити въпроси, свързани със съответствието му с приложимите технически изисквания. Процедурата по одобрение не е приключила и продължава в съответствие с установения ред“, посочват от БНБ.

„Към настоящия момент разглеждането на въпроса се осъществява извън рамките на експертно-техническата оценка на проекта. До приключването на процедурата БНБ няма да коментира публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса“, заявиха от там.

След финализиране на процедурата БНБ ще предостави необходимата информация по установения ред.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 3 Отговор
    Очаквайте и монета от 5€ ❗

    Коментиран от #5, #21, #36

    19:48 12.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор
    За малчуганите (00) дето се мислят за пъпа на света и всичкознайковци -
    преди години 1 лев и 2 лева бяха банкноти,
    инфлацията доведе първо 1 лев да стане монета, после и 2 лева станаха монета❗

    19:51 12.06.2026

  • 3 Специалистът

    26 4 Отговор
    Пр0д@жници! Вие унищожавате Българската идентичност, премахнахте един от суверените на България, Българският лев! Сега ви отказаха да се издаде евро- п3далска монетка на която да пише Българска азбука, видишли как се борите да защитите Българското и започнахте да се МОЛИТЕ ДА ВИ ПОЗВОЛЯТ ДА СЕ ПУСНЕ ТАКАВА МОНЕТА! ААХАХАХАХАХАХАХАХА Вие сте ПОЗОР ЗА БЪЛГАРИЯ!

    19:52 12.06.2026

  • 4 копи пейст

    17 0 Отговор
    Дето стъпи грък, трева не никне.
    Грък като влък.
    Бог да пази от влашки вълци и от беломорски гърци.
    Грък лъже за девет циганина.
    От гръцка лъжа и циганинът се плаши.
    Грък като лъже и сам вяра си хваща.
    Да те пази Господ от кон отзад, от вол отпред, а от грък отвред.
    Гърците са като крастава коза: колкото я чука градът, толкова повече си вири опашка.
    Гърците ги разваля салтанатът, а българите инатът.
    Българинът като забогатее къща строи,турчина жена си зема,гръка-поразия чини!
    Пази, Боже, от мързелив грък , от лисица калугерка и от магаре градинар.
    У евреин пий вино, не спи; у ерменец пий, не яж; у турчин пий кафе и чибук, вино не пий; у арнаутин пий и яж, на път с него не ходи; а у грък нищо не прави!!!.

    19:54 12.06.2026

  • 5 Прогноза

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нищо чудно . Ско воюва още срещу Русия , може на Брюксел да му се наложи и монета от 10 евра да пуска .

    19:55 12.06.2026

  • 6 ПАНАХИДА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 2 Отговор
    Ще се отбележи със специална монета.

    19:56 12.06.2026

  • 7 Не, беееееееее!

    13 0 Отговор
    Не е от €зонатаааааааааа!

    19:57 12.06.2026

  • 8 Лост

    15 0 Отговор
    Ами да им спират водата тогава.Иначе и други държави може да поискат вода.А лятото всички КПП на влизане от Гърция към България да започнат да работят с по един -два служители.

    19:57 12.06.2026

  • 9 Възпоменателна?

    19 2 Отговор
    И азбуката ли ни погребахте, продажници?!

    19:58 12.06.2026

  • 10 Перничанин

    16 0 Отговор
    До колкото знам гърците искат вода от нас ??!! Политици , еничари защитете поне веднъж Родината ни !!!

    19:58 12.06.2026

  • 11 И кво ?

    6 11 Отговор
    Защо да вярваме , че е Гърция ?

    19:59 12.06.2026

  • 12 ПРИПОМНЯНЕ

    12 2 Отговор
    Трудно ще бъде на БНБ да пуснат монетата защото, още навремето, френският президент Валери Жискар де’Стен е казал, че Европа без Гърция е като дете без акт за раждане.
    Съвременната ренесансова Европа е плод на идеалисти – утописти, които почти 20 века след залеза на елинизма се заемат да го възраждат и на тази база да изградят една нова епоха, епохата на Ренесанса.
    Цялата ни позната писмена антична гръцка култура е създадена през Ренесанса, включително и Илиадата.
    ЕВРОПА ДО ПОСЛЕДНО ЩЕ ПОДКРЕПЯ СВОЯТА ИЛЮЗИЯ ГЪРЦИЯ, ЗАЩОТО НА ТАЗИ ИЛЮЗИЯ СЕ ГРАДИ ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ.

    20:00 12.06.2026

  • 13 Новата

    11 3 Отговор
    Ще бъде с облика на зеления пор и слава украине на латиница ! Тагаренко сам е нарисувал шаблона на АутоКад В2 А4 софтувер !

    20:01 12.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    12 3 Отговор
    Еврото е нацистка фалшива валута

    20:03 12.06.2026

  • 16 ФИЦО Е ШИЗО

    4 16 Отговор
    ЖАЛЪК КРЕМЪЛСКИ ЧЕХЪЛ.

    ПАК ВЪРВЯТ СРЕЩУ
    БЪЛГАРИЯ

    ПО НАРЕЖДАНЕ НА КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ.

    Коментиран от #17, #22, #28

    20:04 12.06.2026

  • 17 Ти май

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "ФИЦО Е ШИЗО":

    Пак си си пил хаповете с ракиджос

    20:05 12.06.2026

  • 18 ББ от Банкя

    8 2 Отговор
    Тия нема минат на кой му пука за азбука, предимно чалга и дрога, следващите обаче съм ги уредил с урсулката да са мойта интелегентна муцуна

    20:06 12.06.2026

  • 19 Гадняр

    11 0 Отговор
    Поне за кирилицата има ясни исторически данни че княз Борис е приел учениците на Кирил и Методий и им е дал възможност да работят и развиват писменост. Кофти за някой. И ако не е българска азбука каква е? Може би извънземна или паднала от Марс?
    Или гърците се опитват да се изкарат че са измислили и нея?

    20:12 12.06.2026

  • 20 Перо

    11 0 Отговор
    За какво комплицирано става дума, според гърците? РСМ и Украйна не са съществували, когато сме приели азбуката. За Русия, единствения славист и българист, който беше най-големия експерт в Русия и СССР, /академик Лихачов/, призна че кирилицата е българска на ||-ия международен конгрес по българистика, през 1985 г., на всеослушание! Другите страни нямат думата, защото кирилицата е разпространена там по-късно. Много от тях ползват паралелно и латинеца!

    20:12 12.06.2026

  • 21 Историк

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Все очаквам някак да намесят Русия в тази история.
    Голям народ сме, направиха ни на 2 евро.

    20:13 12.06.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "ФИЦО Е ШИЗО":

    На български език ти пишат, че Гърция в блокирала монетата. Какъв Фицо сънуваш посред бял ден. Във всички сайтове го пише това. Факти пак е последен.

    20:15 12.06.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 1 Отговор
    Подлите гърци трябва да останат без вода за напояване веднага

    20:16 12.06.2026

  • 24 Суверенитет?

    10 0 Отговор
    Колкото по времето на Османската империя. Пълна нула!

    20:16 12.06.2026

  • 25 Млад еврас

    10 1 Отговор
    А скоро и 100 евро на монета, браво на доня мръсулиня и кая умното, евраските Жан Виденовци.

    20:19 12.06.2026

  • 26 Фъфлищите византйци

    8 0 Отговор
    На могат да проумеят , че кирилицата е творение на учениците на Св.Кирил и Методй..... В преславската книжовна школа ....БГ баце , така че...гърци, украйнци , руснаци , сърби , македонци , да проверят геолокацията на преславската книжовна школа N 43°09′12″ E 26°48′54″

    20:20 12.06.2026

  • 27 Хасковски каунь

    8 1 Отговор
    Кириос Пундакис пак ни мина отзад

    20:21 12.06.2026

  • 28 Няма по-тъпо

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "ФИЦО Е ШИЗО":

    говедо от шекелджия, работещ за нискочелия БKП-укpопримaт от село Крушари!

    20:22 12.06.2026

  • 29 Без име

    7 0 Отговор
    И азбуката ли ще ни откраднат вече? М@йнста им! 2065 година идва!!!

    20:22 12.06.2026

  • 30 Мицкоски

    1 6 Отговор
    Бг цигани, всички сте цигани у БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН мизернициииии

    20:24 12.06.2026

  • 31 Копейка

    0 5 Отговор
    За левъ ша се беся!

    20:25 12.06.2026

  • 32 Кат ЯмБоб

    1 0 Отговор
    И газа ми говори на гръцки.

    20:28 12.06.2026

  • 33 Цвете

    4 0 Отговор
    АЗБУКАТА Е ВЪЗНИКНАЛА МНОГО ОТДАВНА И Е ДОБРЕ ГЪРЦИТЕ ДА СЕ ПОИНТЕРЕСУВАТ ЗА НАЧАЛОТО. ЗАЩО ИМ ТРЯБВАШЕ ДА ВДИГАТ ЧЕРВЕНИЯ БАЙРЯК ? ЗАВИСТТА Е ГОЛЯМА И НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА ДА СЕ КОМЕНТИРА.

    20:28 12.06.2026

  • 34 А МОЧАТА?

    1 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #37

    20:30 12.06.2026

  • 35 Анонимен

    2 0 Отговор
    Кво да очакваш от нашите евроатлантически партньори освен нож в гърба?

    20:33 12.06.2026

  • 36 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Голяма вероятност има да пуснат монета от 500 евро с лика на Зеленски.

    20:35 12.06.2026

  • 37 Ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "А МОЧАТА?":

    Пак ли искаш бор....в задния двор?

    20:36 12.06.2026

  • 38 Жълтопаветен мръшляк

    0 0 Отговор
    Че кирилицата не е ли украинска азбука?

    Коментиран от #41

    20:37 12.06.2026

  • 39 Троян

    1 0 Отговор
    Обитатателити на великия халифат, скоро ще научат арабската азбука. Смешници.

    20:38 12.06.2026

  • 40 Азбука

    0 0 Отговор
    На Гърците да кажем "Вси славяни букви да четат", никаква дискраминация няма, просто историмески факт.

    20:39 12.06.2026

  • 41 Пучя Въшката

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Жълтопаветен мръшляк":

    Каза че
    Азбуката е

    МАКЕНДОНСКА

    ЩЕ спориш ли

    Със БУНКЕРНИЯ ПЕ.НДЕХО?

    20:39 12.06.2026

  • 42 Доктор Хаус

    0 0 Отговор
    Повече в Гърция не отивам

    20:40 12.06.2026

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