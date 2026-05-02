Норис победи Антонели и тръгва първи в спринта в Маями

2 Май, 2026 10:40 717 0

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ландо Норис с болида на Макларън спечели квалификацията за спринта на Гран При на Маями, след като изпревари младия талант на Мерцедес Кими Антонели, предава БТА. Норис записа най-добра обиколка от 1:27.869 минути и остави Антонели на 0.222 секунди зад себе си. Трето време даде съотборникът му Оскар Пиастри, следван от Шарл Льоклер с Ферари и Макс Ферстапен от Ред Бул.

„Беше страхотна квалификация и отличен резултат за отбора. Новите подобрения по колата работят много добре и е хубаво да възнаградим усилията на всички в тима. Винаги съм харесвал Маями и се радвам, че започваме уикенда по този начин“, заяви Норис пред Formula1.com.

Британецът е действащ световен шампион във Формула 1 и през миналия сезон спечели седем старта. Именно в Гран При на Маями през 2024 година той записа и първата си победа в кариерата.

19-годишният Кими Антонели продължава впечатляващото си представяне, след като триумфира в последните две състезания – Гран При на Китай и Гран При на Япония, като и в двата случая стартира от полпозишън.

Спринтовото състезание в Маями е по-късно тази вечер, а основната надпревара е в неделя от 23:00 часа българско време.


Подобни новини


