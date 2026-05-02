Салах: Напускам Ливърпул спокоен

Мохамед Салах заяви, че е напълно спокоен относно решението си да напусне Ливърпул в края на сезона, с което ще сложи край на деветгодишния си престой в клуба, предава БТА. Египетският национал ще си тръгне от „Анфийлд“ това лято, след като е постигнато споразумение за прекратяване на договора, който бе подновен едва преди година.

Настоящият сезон се оказа най-трудният за Салах в червения екип, като той дори влезе в публичен конфликт със старши треньора Арне Слот през декември. Тогава нападателят го обвини, че е бил „изоставен“, след като е останал на пейката при влошени резултати.

Впоследствие отношенията между двамата са били изгладени след завръщането на Салах от Купата на африканските нации, но решението за раздяла вече е било взето. Според информацията египтянинът ще напусне като свободен агент, без трансферна сума за клуба.

„Чувствам, че е правилно да си тръгна и съм напълно спокоен с това“, заяви Салах в интервю за Стивън Джерард по TNT Sports. Той допълни, че сезонът е бил разочароващ за целия отбор и именно натрупаните събития са го убедили, че е време за промяна. „Чувствам, че имам още какво да дам във футбола. Физически се чувствам добре и имам много възможности пред мен, но в момента не съм решил какво следва“, каза още нападателят.

Очаква се Салах да получи сбогуване с феновете в последния домакински мач на Ливърпул срещу Брентфорд, като самият той е заявил, че има вероятност да се завърне от контузия преди срещата.

Напускането му, заедно с това на Анди Робъртсън, бележи сериозна промяна в състава на „червените“, които преминават към нова ера след мащабни инвестиции и преструктуриране на отбора.