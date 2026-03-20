Светът на плуването е в еуфория след историческо постижение на Камерън Макевой (ВИДЕО)

20 Март, 2026 18:09 1 068 0

Австралийският плувец разби световния рекорд на 50 метра свободен стил

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Австралийският плувец Камерън Макевой влезе в историята, след като подобри световния рекорд на 50 метра свободен стил за мъже. На престижния Открит шампионат на Китай, провел се в динамичния град Шънджън, 31-годишният олимпийски шампион от Париж 2024 и двукратен световен първенец демонстрира изключителна скорост и издръжливост.

Макевой впечатли всички, като спря хронометрите на феноменалните 20.88 секунди – време, което не само му донесе златния медал, но и измести досегашния рекорд на легендарния бразилец Сезар Сиело.

Старият рекорд от 20.91 секунди, поставен през далечната 2009 година, бе считан за почти недостижим, но австралиецът доказа, че границите в спорта са, за да бъдат преодолявани.


