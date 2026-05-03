Йоана Илиева спечели бронз на Гран При по фехтовка в Република Корея

Йоана Илиева спечели бронзов медал на сабя от турнира Гран При по фехтовка в Инчон, в който участваха 156 състезателки, предава БТА. Българката направи силно представяне по пътя към отличието, записвайки четири последователни победи. Тя започна с успех срещу Софи Лю с 15:6, а след това преодоля и Сюеи Жао с 15:10.

На осминафиналите Йоана Илиева елиминира световната вицешампионка Зузана Чеслар след успех с 15:13. В четвъртфиналите българката беше още по-убедителна и разгроми Сара Балзер с 15:4.

В битката за място на финала Илиева отстъпи пред Мая Чембърлейн и завърши на трето място в крайното класиране. Титлата спечели Яна Егорян, която участва под неутрален статут. 32-годишната фехтовачка е двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка.