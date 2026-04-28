Българските сабльорки с бронз на Европейското до 23 години в Каляри

Българският женски отбор по сабя донесе нова порция гордост за родната фехтовка, след като завоюва бронзов медал на Европейското първенство до 23 години, което се проведе в живописния италиански град Каляри.

Четирите талантливи състезателки – Белослава Иванова, Емма Нейкова, Мариела Георгиева и Вероника Василева – се пребориха с конкуренцията на още осем отбора и заслужено се качиха на почетната стълбичка.

Пътят към отличието започна директно от втория кръг, където българките демонстрираха хладнокръвие и майсторство, елиминирайки силния тим на Полша с резултат 45:40.

В полуфиналната фаза нашите момичета се изправиха срещу фаворитките от Франция, но след оспорвана битка отстъпиха с 40:45.

В решителния двубой за третото място България показа характер и воля, надделявайки над Румъния с 45:41 и така си осигури бронзовите медали.

Финалът противопостави домакините от Италия и Франция, като италианките триумфираха драматично с 45:44 и грабнаха златото.

Този успех идва само дни след като Вероника Василева се окичи със златен медал в индивидуалната надпревара на сабя при жените, затвърждавайки отличната форма на българските фехтовачки.