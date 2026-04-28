Българските сабльорки с бронз на Европейското до 23 години в Каляри

28 Април, 2026 21:39 471 3

Вероника Василева се окичи със златен медал в индивидуалната надпревара

Българските сабльорки с бронз на Европейското до 23 години в Каляри - 1
Снимка: Българска федерация по фехтовка
Ангел Лазаров

Българският женски отбор по сабя донесе нова порция гордост за родната фехтовка, след като завоюва бронзов медал на Европейското първенство до 23 години, което се проведе в живописния италиански град Каляри.

Четирите талантливи състезателки – Белослава Иванова, Емма Нейкова, Мариела Георгиева и Вероника Василева – се пребориха с конкуренцията на още осем отбора и заслужено се качиха на почетната стълбичка.

Пътят към отличието започна директно от втория кръг, където българките демонстрираха хладнокръвие и майсторство, елиминирайки силния тим на Полша с резултат 45:40.

В полуфиналната фаза нашите момичета се изправиха срещу фаворитките от Франция, но след оспорвана битка отстъпиха с 40:45.

В решителния двубой за третото място България показа характер и воля, надделявайки над Румъния с 45:41 и така си осигури бронзовите медали.

Финалът противопостави домакините от Италия и Франция, като италианките триумфираха драматично с 45:44 и грабнаха златото.

Този успех идва само дни след като Вероника Василева се окичи със златен медал в индивидуалната надпревара на сабя при жените, затвърждавайки отличната форма на българските фехтовачки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пегроханските Политици ПП-ЛГБТ

    1 4 Отговор
    С кожени саби как се справят?

    Коментиран от #2

    21:42 28.04.2026

  • 2 страхувяш се

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пегроханските Политици ПП-ЛГБТ":

    от конкуренция?

    22:03 28.04.2026

  • 3 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    0 0 Отговор
    И ти си един сабльор, Ангеле......, напрау неам думи.

    22:21 28.04.2026

