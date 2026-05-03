Салах: Джерард ми каза как да напусна Ливърпул

Мохамед Салах даде един от най-показателните си коментари за бъдещето си, потвърждавайки, че напускането на Ливърпул в края на сезона е осъзнато решение, оформено и от личен разговор със Стивън Джерард. Египтянинът, който традиционно подбира внимателно думите си, призна, че е бил близо до напускане още през зимата, когато напрежението около него ескалира. Именно тогава Джерард се намесва решително.

„Хората не знаят, че беше у нас. Проведохме много добър разговор“, разкри Салах пред микрофоните на “TNT Sports”. „Той ми каза да не си тръгвам през задната врата. Радвам се, че ще напусна през парадната врата“, добави Салах.

Нападателят подчерта, че този съвет е останал в съзнанието му и е повлиял върху крайното му решение, а именно да изчака правилния момент и да завърши периода си на „Анфийлд“ достойно.

„Всичко, което се случва този сезон, ме кара да мисля, че е време е да си тръгна“, допълни той.