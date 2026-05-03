Новини
Спорт »
Световен футбол »
Салах: Джерард ми каза как да напусна Ливърпул

Салах: Джерард ми каза как да напусна Ливърпул

3 Май, 2026 18:13 391 0

  • салах-
  • ливърпул-
  • джерард

Звездата на “мърсисайдци” бил убеден, че иска да се махне още през зимата

Салах: Джерард ми каза как да напусна Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мохамед Салах даде един от най-показателните си коментари за бъдещето си, потвърждавайки, че напускането на Ливърпул в края на сезона е осъзнато решение, оформено и от личен разговор със Стивън Джерард. Египтянинът, който традиционно подбира внимателно думите си, призна, че е бил близо до напускане още през зимата, когато напрежението около него ескалира. Именно тогава Джерард се намесва решително.

„Хората не знаят, че беше у нас. Проведохме много добър разговор“, разкри Салах пред микрофоните на “TNT Sports”. „Той ми каза да не си тръгвам през задната врата. Радвам се, че ще напусна през парадната врата“, добави Салах.

Нападателят подчерта, че този съвет е останал в съзнанието му и е повлиял върху крайното му решение, а именно да изчака правилния момент и да завърши периода си на „Анфийлд“ достойно.

„Всичко, което се случва този сезон, ме кара да мисля, че е време е да си тръгна“, допълни той.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове