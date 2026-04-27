Дженаро Гатузо би разгледал предложение за работа от Русия

27 Април, 2026 19:19 409 0

Италианската легенда отваря нова страница в треньорската си кариера

Дженаро Гатузо би разгледал предложение за работа от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният италиански специалист Дженаро Гатузо, който до неотдавна бе начело на националния отбор на Италия, изрази готовност да поеме предизвикателство в руското футболно първенство. В интервю за Sport24 темпераментният наставник сподели, че е отворен към нови възможности и не изключва възможността да застане начело на руски клуб.

„Разбира се, че бих разгледал предложение от Русия. Треньорската професия е моят живот и ако получа интересна оферта, съм готов да се впусна в ново приключение в руската Премиер лига“, заяви Гатузо, известен със своята страст и борбен дух.

След като „скуадра адзура“ не успя да се класира за Мондиал 2026, отпадайки драматично след изпълнение на дузпи срещу Босна и Херцеговина, Гатузо бе освободен от поста си. Въпреки разочарованието, 48-годишният специалист не губи мотивация и вече гледа напред към следващото си предизвикателство.

В богатата си треньорска биография Гатузо е водил редица престижни клубове като Милан, Наполи, Олимпик Марсилия, Валенсия, Палермо, ОФИ Крит, Пиза и Хайдук Сплит.


