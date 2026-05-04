Димитър Димитров ще бъде главен съдия на дербито между ЦСКА 1948 и ЦСКА в Бистрица

Този петък, 8 май, от 20:00 часа на стадиона в Бистрица ще се изправят един срещу друг отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА. Срещата е част от третия кръг на плейофите в първата четворка на Първа лига и обещава истински спортни емоции за феновете.

Главният арбитър на този ключов сблъсък ще бъде опитният Димитър Димитров, който ще има нелеката задача да ръководи двубоя между двата амбициозни тима. До него на терена ще бъдат асистентите Иво Колев и Марио Данаилов, които ще следят за всяка спорна ситуация по фланговете. Четвърти съдия е Мартин Марков, който ще се грижи за реда край тъчлинията.

За видеоповторенията ще отговаря Станимир Тренчев, а негов верен помощник ще бъде Стоян Арсов.