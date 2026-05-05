Билетите за Левски – Лудогорец се изчерпаха за минути, клубът с апел към привържениците

5 Май, 2026 18:46 672 6

След мача "сините" ще получат шампионския трофей

Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стадион „Георги Аспарухов“ ще се пръска по шевовете и тази събота, след като всички билети за дългоочаквания сблъсък между Левски и Лудогорец бяха разграбени за рекордно кратко време. Феновете на „сините“ показаха безпрецедентен ентусиазъм, като буквално за минути осигуриха пълна подкрепа от трибуните за любимия си отбор.

Ръководството на Левски отправи специален апел към притежателите на сезонни карти, които няма да могат да присъстват на дербито от третия кръг на плейофите в Първа лига. Клубът ги призова да заявят своето отсъствие, за да се даде възможност на други запалянковци да се сдобият с ценните пропуски.

Ако се освободят допълнителни места, те ще бъдат пуснати в продажба в петък.

Големият мач между Левски и Лудогорец ще се състои на 9 май, събота, от 18:45 часа на стадион „Георги Аспарухов“. След последния съдийски сигнал футболистите на Левски ще бъдат удостоени с шампионската титла.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 затъваме

    3 1 Отговор
    Гледам на някакъв провинциален стадион паната за реклама станали повече от зрителите. Не само целият терен ограден, ами и отзад 2-3 още реда пана. И все хазарт....

    Крайно време е да се ограничи тази лудост!
    Националния стадион вече не е Васил Левски а носи името на някаква хазартна фирма.
    Най-голямата ни закрита зала за спорт и концерти - също.

    Не ви ли прави нерпиятно впечатление тази картинка?
    Спортни фенове ли сте, или жертвички на хазартната мафия?

    19:07 05.05.2026

  • 2 Тома

    5 1 Отговор
    Най много фенове ще са под козирката

    19:08 05.05.2026

  • 3 А ДАНО НЕ

    3 1 Отговор
    ПАДНЕТЕ СЪС КОВАРЕН РЕЗУЛТАТ И ДА ВИ СТАНЕ ГОРЧИВО.. НО НА ДАЛИ. ДОМУСОВИ СА СИ ОПРАВИЛИ ТОТОТО

    19:18 05.05.2026

  • 4 Ванк0-1

    2 2 Отговор
    Нали сте уж шампиони,айде ако обичате моля, да биете лудогорието,да има полза някаква и за нас.

    19:21 05.05.2026

  • 5 Левскар

    1 0 Отговор
    Само Левски! Левски шампион!

    19:25 05.05.2026

  • 6 НОВИЯ ЧАРБЯДЖИЯ

    1 1 Отговор
    Дали е платил и на Домуса както на цска - то.

    19:36 05.05.2026

