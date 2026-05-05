Билетите за Левски – Лудогорец се изчерпаха за минути, клубът с апел към привържениците

Стадион „Георги Аспарухов“ ще се пръска по шевовете и тази събота, след като всички билети за дългоочаквания сблъсък между Левски и Лудогорец бяха разграбени за рекордно кратко време. Феновете на „сините“ показаха безпрецедентен ентусиазъм, като буквално за минути осигуриха пълна подкрепа от трибуните за любимия си отбор.
Ръководството на Левски отправи специален апел към притежателите на сезонни карти, които няма да могат да присъстват на дербито от третия кръг на плейофите в Първа лига. Клубът ги призова да заявят своето отсъствие, за да се даде възможност на други запалянковци да се сдобият с ценните пропуски.
Ако се освободят допълнителни места, те ще бъдат пуснати в продажба в петък.
Големият мач между Левски и Лудогорец ще се състои на 9 май, събота, от 18:45 часа на стадион „Георги Аспарухов“. След последния съдийски сигнал футболистите на Левски ще бъдат удостоени с шампионската титла.
1 затъваме
Крайно време е да се ограничи тази лудост!
Националния стадион вече не е Васил Левски а носи името на някаква хазартна фирма.
Най-голямата ни закрита зала за спорт и концерти - също.
Не ви ли прави нерпиятно впечатление тази картинка?
Спортни фенове ли сте, или жертвички на хазартната мафия?
19:07 05.05.2026
