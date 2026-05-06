Шави Ернандес – сред фаворитите за нов мениджър на Челси

Лондонският гранд Челси активно търси ново лице за мениджърския пост, а в последните часове името на Шави Ернандес – бившият треньор на Барселона – изплува като един от основните кандидати за престижната позиция. Според авторитетното издание The Independent, ръководството на „сините“ вече е съставило кратък списък с петима специалисти, които отговарят на амбициозната визия за бъдещето на клуба.

Любопитен обрат настъпи около Сеск Фабрегас, който първоначално бе сред обсъжданите варианти, но испанецът окончателно е решил да остане начело на италианския Комо и през следващия сезон, с което отпада от сметките на Челси.

Сред останалите потенциални наставници се открояват имената на Франческо Фариоли, който в момента води Порто, както и на Шаби Алонсо и Андони Ираола. Алонсо е свободен агент, след като се раздели с Реал Мадрид в началото на годината, докато Ираола вече официално обяви, че напуска Борнемут след края на настоящата кампания.

Интересното е, че баският специалист бе спряган и за завръщане в Атлетик Билбао, но този вариант отпадна, след като клубът избра Един Терзич за нов треньор от лятото.

Що се отнася до Шави Ернандес, той също е без ангажимент, след като напусна Барселона през 2024 година. Испанският тактик внимателно обмисля следващата стъпка в кариерата си, като търси проект, който да му предостави свобода за реализиране на иновативните му идеи и възможност за дългосрочно развитие.