Шави Ернандес – сред фаворитите за нов мениджър на Челси

6 Май, 2026 08:37 508 0

Баският специалист бе спряган и за завръщане в Атлетик Билбао

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лондонският гранд Челси активно търси ново лице за мениджърския пост, а в последните часове името на Шави Ернандес – бившият треньор на Барселона – изплува като един от основните кандидати за престижната позиция. Според авторитетното издание The Independent, ръководството на „сините“ вече е съставило кратък списък с петима специалисти, които отговарят на амбициозната визия за бъдещето на клуба.

Любопитен обрат настъпи около Сеск Фабрегас, който първоначално бе сред обсъжданите варианти, но испанецът окончателно е решил да остане начело на италианския Комо и през следващия сезон, с което отпада от сметките на Челси.

Сред останалите потенциални наставници се открояват имената на Франческо Фариоли, който в момента води Порто, както и на Шаби Алонсо и Андони Ираола. Алонсо е свободен агент, след като се раздели с Реал Мадрид в началото на годината, докато Ираола вече официално обяви, че напуска Борнемут след края на настоящата кампания.

Интересното е, че баският специалист бе спряган и за завръщане в Атлетик Билбао, но този вариант отпадна, след като клубът избра Един Терзич за нов треньор от лятото.

Що се отнася до Шави Ернандес, той също е без ангажимент, след като напусна Барселона през 2024 година. Испанският тактик внимателно обмисля следващата стъпка в кариерата си, като търси проект, който да му предостави свобода за реализиране на иновативните му идеи и възможност за дългосрочно развитие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

