ЦСКА отбеляза 78 години с поздрав към феновете

5 Май, 2026 21:34 524 2

Футболистите усилено се готвят за предстоящия сблъсък срещу ЦСКА 1948

Снимка: ЦСКА
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес един от най-емблематичните футболни клубове в България – ЦСКА, отбелязва своята 78-а годишнина. По този повод треньорският щаб, играчите и представители на ръководството отправиха сърдечни поздравления към верните си привърженици, които неотлъчно подкрепят „червените“ през годините.

В официалните социални мрежи на клуба се появи специална снимка, на която са запечатани ключови фигури от отбора, а посланието към феновете гласеше: „Честит празник, армейци!“.

С този жест ЦСКА още веднъж подчерта силната връзка между отбора и неговата многобройна публика.

Междувременно, футболистите на Христо Янев усилено се готвят за предстоящия сблъсък срещу ЦСКА 1948, който ще се проведе този петък, 8 май, от 20:00 часа в Бистрица. Победа в този двубой ще позволи на „армейците“ да се изравнят по точки със съперника си, като благодарение на по-добрите показатели в преките срещи ще заемат по-предна позиция в класирането.

а всички, които носят червеното в сърцето си. Очаква се феновете да подкрепят любимците си с още по-голям ентусиазъм, докато ЦСКА продължава да пише своята славна история на българската футболна сцена.


  • 1 Любопитен

    0 0 Отговор
    Тези нали умряха? На мъртвия ли честитят? Пази Боже. Армия нямаме от много години, какви армейци? Армеец е човек скъсал 2чифта кубинки, целувал знамето и клел се във вярност на Родината.

    21:44 05.05.2026

  • 2 Б.Г. слава

    1 0 Отговор
    ЦСКА е единствения аристократ в българския футбол.Лудогорец е плод на гения на домуса.Левски са без покритие но вдигат най много шум защото имат най много лумпени.Успех на всички.

    21:57 05.05.2026

