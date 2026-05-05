ЦСКА отбеляза 78 години с поздрав към феновете

Днес един от най-емблематичните футболни клубове в България – ЦСКА, отбелязва своята 78-а годишнина. По този повод треньорският щаб, играчите и представители на ръководството отправиха сърдечни поздравления към верните си привърженици, които неотлъчно подкрепят „червените“ през годините.

В официалните социални мрежи на клуба се появи специална снимка, на която са запечатани ключови фигури от отбора, а посланието към феновете гласеше: „Честит празник, армейци!“.

С този жест ЦСКА още веднъж подчерта силната връзка между отбора и неговата многобройна публика.

Междувременно, футболистите на Христо Янев усилено се готвят за предстоящия сблъсък срещу ЦСКА 1948, който ще се проведе този петък, 8 май, от 20:00 часа в Бистрица. Победа в този двубой ще позволи на „армейците“ да се изравнят по точки със съперника си, като благодарение на по-добрите показатели в преките срещи ще заемат по-предна позиция в класирането.

а всички, които носят червеното в сърцето си. Очаква се феновете да подкрепят любимците си с още по-голям ентусиазъм, докато ЦСКА продължава да пише своята славна история на българската футболна сцена.