71-годишен запалянко на Евертън арестуван за расистки обиди към футболист на Манчестър Сити

5 Май, 2026 22:22 442 6

Мъжът е бил предаден на полицията още по време на срещата

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

71-годишен привърженик на Евертън бе задържан от органите на реда по подозрение в расистко поведение спрямо играча на Манчестър Сити – Антоан Семеньо. Инцидентът се разигра по време на напрегнатия мач между двата отбора, завършил с драматично равенство 3:3 на стадион "Хил Дикинсън".

Свидетели разказват, че възрастният фен е бил разпознат от стюардите, след като е отправял обидни и дискриминационни реплики към ганайския полузащитник на гостите.

Благодарение на бързата реакция на служителите по сигурността, мъжът е бил предаден на полицията още по време на срещата.

Ръководството на Евертън категорично осъди действията на своя запалянко, подчертавайки, че подобно поведение няма място нито на стадиона, нито в обществото.

От Манчестър Сити също изразиха благодарност към домакините за своевременната намеса и подкрепата към засегнатия футболист.

Това не е първият случай, в който Антоан Семеньо става жертва на расистки нападки през настоящия сезон. По-рано, докато все още носеше екипа на Борнемут, той бе подложен на подобни обиди при гостуване на Ливърпул.


  • 1 УЖАС

    0 0 Отговор
    Веднага висшата лига да го банне в тикток!

    22:25 05.05.2026

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 0 Отговор
    Ми то ганайците са си негри. Нищо обидно няма. Наскоро гледах един водещ как се сви, когато гостът му каза "негри" и се на.с.р.а от страх и почна да го прекъсва. Ега ти иgиотите има, честно.

    22:27 05.05.2026

  • 3 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Истината ли му е казал?

    22:30 05.05.2026

  • 4 Каунь Оригинълдъ

    1 0 Отговор
    Мъ той, 71 годишен. Неполиткоректен, как е оцелял?

    22:34 05.05.2026

  • 5 Ужас

    0 0 Отговор
    Тия на запад тотално са изплискали легена

    22:34 05.05.2026

  • 6 Смотаняху

    0 0 Отговор
    Казал на черния "черен".Ами "бял" ли да му каже като не е?

    23:06 05.05.2026

