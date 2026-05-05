71-годишен запалянко на Евертън арестуван за расистки обиди към футболист на Манчестър Сити

71-годишен привърженик на Евертън бе задържан от органите на реда по подозрение в расистко поведение спрямо играча на Манчестър Сити – Антоан Семеньо. Инцидентът се разигра по време на напрегнатия мач между двата отбора, завършил с драматично равенство 3:3 на стадион "Хил Дикинсън".

Свидетели разказват, че възрастният фен е бил разпознат от стюардите, след като е отправял обидни и дискриминационни реплики към ганайския полузащитник на гостите.

Благодарение на бързата реакция на служителите по сигурността, мъжът е бил предаден на полицията още по време на срещата.

Ръководството на Евертън категорично осъди действията на своя запалянко, подчертавайки, че подобно поведение няма място нито на стадиона, нито в обществото.

От Манчестър Сити също изразиха благодарност към домакините за своевременната намеса и подкрепата към засегнатия футболист.

Това не е първият случай, в който Антоан Семеньо става жертва на расистки нападки през настоящия сезон. По-рано, докато все още носеше екипа на Борнемут, той бе подложен на подобни обиди при гостуване на Ливърпул.