Антонио Конте на прага на раздяла с Наполи

6 Май, 2026 11:20 507 0

В коридорите на стадион "Диего Армандо Марадона" се говори за мащабна реорганизация на състава

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Появиха се сериозни индикации, че Антонио Конте може да напусне треньорския пост на Наполи още това лято. Италианският специалист, известен със своята безкомпромисна дисциплина и амбициозен подход, е на път да седне на масата за преговори с президента на клуба Аурелио де Лаурентис, за да обсъдят следващите стъпки.

Според авторитетното издание Il Mattino, Конте ще настоява за пълна автономия и доверие по отношение на спортно-техническите решения. Той категорично отказва да прави отстъпки, когато става дума за визията и управлението на отбора. Именно това негово изискване може да се окаже препъникамък в отношенията между него и клубното ръководство.

Междувременно, в коридорите на стадион "Диего Армандо Марадона" се говори за мащабна реорганизация на състава. Наполи се стреми не само към завръщане в Шампионската лига, но и към по-силно представяне в основната фаза на престижния турнир през следващия сезон.

Три кръга преди финалния съдийски сигнал на Серия А, неаполитанците се намират на второ място във временното класиране с внушителните 70 точки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

