Антонио Конте на прага на раздяла с Наполи

Появиха се сериозни индикации, че Антонио Конте може да напусне треньорския пост на Наполи още това лято. Италианският специалист, известен със своята безкомпромисна дисциплина и амбициозен подход, е на път да седне на масата за преговори с президента на клуба Аурелио де Лаурентис, за да обсъдят следващите стъпки.

Според авторитетното издание Il Mattino, Конте ще настоява за пълна автономия и доверие по отношение на спортно-техническите решения. Той категорично отказва да прави отстъпки, когато става дума за визията и управлението на отбора. Именно това негово изискване може да се окаже препъникамък в отношенията между него и клубното ръководство.

Междувременно, в коридорите на стадион "Диего Армандо Марадона" се говори за мащабна реорганизация на състава. Наполи се стреми не само към завръщане в Шампионската лига, но и към по-силно представяне в основната фаза на престижния турнир през следващия сезон.

Три кръга преди финалния съдийски сигнал на Серия А, неаполитанците се намират на второ място във временното класиране с внушителните 70 точки.