Хълк не се предава: 39-годишният нападател подписа с Флуминензе до 2027 година

6 Май, 2026 13:17 447 1

Очаква се неговото присъствие да донесе допълнителна класа и опит на отбора

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Бразилската футболна легенда Хълк продължава да пише историята си на зеления терен, въпреки че вече е на 39 години. Опитният нападател, известен със своята физика и мощен удар, официално се присъедини към редиците на Флуминензе, след като парафира договор, който ще го задържи в клуба до края на 2027 година.

След като се раздели с Атлетико Минейро, където остави ярка следа и завоюва цели седем отличия от 2021 година насам, Хълк избра да продължи кариерата си като свободен агент. Решението му да не слага край на футболната си приказка вдъхнови мнозина и доказа, че възрастта е само число за истинските шампиони.

През годините Хълк е защитавал цветовете на редица престижни клубове по света – от бразилския Витория, през японските Кавазаки Фронтале, Консадоле Сапоро и Токио Верди, до европейските грандове Порто и Зенит, както и китайския Шанхай.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марвел Фен

    0 0 Отговор
    Че той въобще не е зелен?!

    13:30 06.05.2026

