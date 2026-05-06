Хълк не се предава: 39-годишният нападател подписа с Флуминензе до 2027 година

Бразилската футболна легенда Хълк продължава да пише историята си на зеления терен, въпреки че вече е на 39 години. Опитният нападател, известен със своята физика и мощен удар, официално се присъедини към редиците на Флуминензе, след като парафира договор, който ще го задържи в клуба до края на 2027 година.

След като се раздели с Атлетико Минейро, където остави ярка следа и завоюва цели седем отличия от 2021 година насам, Хълк избра да продължи кариерата си като свободен агент. Решението му да не слага край на футболната си приказка вдъхнови мнозина и доказа, че възрастта е само число за истинските шампиони.

През годините Хълк е защитавал цветовете на редица престижни клубове по света – от бразилския Витория, през японските Кавазаки Фронтале, Консадоле Сапоро и Токио Верди, до европейските грандове Порто и Зенит, както и китайския Шанхай.