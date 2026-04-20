Новини
Спорт »
Световен футбол »
Силната игра на Неймар не успя да спаси Сантос срещу Флуминензе

20 Април, 2026 11:59 691 0

  • неймар-
  • футбол-
  • сантос-
  • флуминензе

Капитанът на домакините бе сред най-активните на терена и имаше пряко участие при откриващото попадение

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилската суперзвезда Неймар продължава да се бори за място в плановете на Карло Анчелоти за предстоящото Световно първенство и записа силно представяне за Сантос, въпреки поражението с 2:3 от Флуминензе в среща от 12-тия кръг на Бразилейрао.

Капитанът на домакините бе сред най-активните на терена и имаше пряко участие при откриващото попадение, като освен това създаде още няколко обещаващи атаки за своя тим на стадион „Урбано Калдейра“. Въпреки вдъхновената му игра, Сантос не успя да задържи аванса си и допусна обрат в заключителната част на двубоя.

Още в деветата минута Неймар демонстрира класа, след като премина през центъра на терена и навлезе в наказателното поле, където подаде към Габриел Барбоса. Нападателят завърши прецизно с удар в горния десен ъгъл и даде ранна преднина на Сантос.

Гостите от Флуминензе възстановиха равенството в 24-ата минута с впечатляващо изпълнение. Жеферсон Саварино получи подаване от Родриго Кастийо и с мощен изстрел от дистанция изпрати топката неспасяемо в горния десен ъгъл.

След почивката Сантос отново излезе напред в резултата. В 57-ата минута Габриел Барбоса демонстрира техника с подаване с външен фалц към Алваро Бареал, който хладнокръвно прехвърли стража за 2:1. Радостта на домакините обаче бе кратка – само три минути по-късно Флуминензе изравни. Гуга центрира към Родриго Кастийо, който реализира с точен удар с глава за 2:2.

Развръзката настъпи в 86-ата минута, когато гостите осъществиха пълен обрат. Отново Гуга бе в основата на атаката с прецизно центриране към Джон Кенеди, който протегна крак и насочи топката в долния десен ъгъл, оформяйки крайното 3:2 за Флуминензе.

В класирането Сантос 15-ти с 13 точки и аванс от само една пред опасната зона. Флуминензе вече е трети с 23 пункта, колкото има и шампионът Фламенго, но изостава с шест от лидера Палмейрас.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове