Силната игра на Неймар не успя да спаси Сантос срещу Флуминензе

Бразилската суперзвезда Неймар продължава да се бори за място в плановете на Карло Анчелоти за предстоящото Световно първенство и записа силно представяне за Сантос, въпреки поражението с 2:3 от Флуминензе в среща от 12-тия кръг на Бразилейрао.

Капитанът на домакините бе сред най-активните на терена и имаше пряко участие при откриващото попадение, като освен това създаде още няколко обещаващи атаки за своя тим на стадион „Урбано Калдейра“. Въпреки вдъхновената му игра, Сантос не успя да задържи аванса си и допусна обрат в заключителната част на двубоя.

Още в деветата минута Неймар демонстрира класа, след като премина през центъра на терена и навлезе в наказателното поле, където подаде към Габриел Барбоса. Нападателят завърши прецизно с удар в горния десен ъгъл и даде ранна преднина на Сантос.

Гостите от Флуминензе възстановиха равенството в 24-ата минута с впечатляващо изпълнение. Жеферсон Саварино получи подаване от Родриго Кастийо и с мощен изстрел от дистанция изпрати топката неспасяемо в горния десен ъгъл.

След почивката Сантос отново излезе напред в резултата. В 57-ата минута Габриел Барбоса демонстрира техника с подаване с външен фалц към Алваро Бареал, който хладнокръвно прехвърли стража за 2:1. Радостта на домакините обаче бе кратка – само три минути по-късно Флуминензе изравни. Гуга центрира към Родриго Кастийо, който реализира с точен удар с глава за 2:2.

Развръзката настъпи в 86-ата минута, когато гостите осъществиха пълен обрат. Отново Гуга бе в основата на атаката с прецизно центриране към Джон Кенеди, който протегна крак и насочи топката в долния десен ъгъл, оформяйки крайното 3:2 за Флуминензе.

В класирането Сантос 15-ти с 13 точки и аванс от само една пред опасната зона. Флуминензе вече е трети с 23 пункта, колкото има и шампионът Фламенго, но изостава с шест от лидера Палмейрас.