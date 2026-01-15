Станимир Стоилов залага на бразилска мощ

Гьозтепе, воден от амбициозния Станимир Стоилов, е напът да привлече ново бразилско попълнение, което може да преобрази атаката на турския клуб. Според последните информации от Бразилия, ръководството на "жълто-червените" е в напреднали преговори с двама офанзивни таланти от южноамериканската футболна школа – Же от Понте Прета и Джон Кенеди от Флуминензе.

Източници, близки до преговорите, разкриват, че именно 26-годишният Же е фаворит за трансфер в Гьозтепе. Нападателят, който се присъедини към Понте Прета през 2023 година, вече има 69 мача и 12 попадения за клуба. Миналия сезон той изигра ключова роля за завръщането на тима в Серия Б, демонстрирайки скорост, физическа мощ и отлична техника при завършващия удар.

Интересното е, че Же често е сравняван с Уелтън – познато име за Стоилов от престоя му в Левски, но според специалистите новият кандидат е по-резултатен и по-висок.

Другият вариант пред Гьозтепе е 23-годишният Джон Кенеди, израснал в школата на Флуминензе и играл под наем в мексиканския Пачука през първата половина на 2025 година. Въпреки това, всички сигнали сочат, че Же е на път да облече екипа на турския клуб, като журналистът Лукас Росафа твърди, че сделката е почти финализирана. Ако трансферът се осъществи, атаката на Гьозтепе ще придобие изцяло бразилски облик.

Още в началото на годината към отбора се присъедини Гилерме Луиз от Сеара, а в състава вече блестят имената на Хуан и Жандерсон. Очаква се Ибрахим Сабра да бъде преотстъпен, за да освободи място за новото попълнение.

