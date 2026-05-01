Новини
Спорт »
Бг футбол »
Загадка около трансфера на Годой: Къде изчезнаха парите в отчета на Берое?

Загадка около трансфера на Годой: Къде изчезнаха парите в отчета на Берое?

1 Май, 2026 16:05 736 2

Клубът приключва 2025 година с рекордна загуба от 2,317 милиона лева

Загадка около трансфера на Годой: Къде изчезнаха парите в отчета на Берое? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интересна мистерия в Берое, след като внимателни фенове откриха тревожна липса в годишния финансов отчет на клуба за 2025 година. Въпреки шумно обявения трансфер на нападателя Леандро Годой в ЦСКА през август миналата година, в официалните документи на заралии не фигурира и стотинка приход от тази сделка.

Докато през 2024 г. в графата „права на играчи“ бе отчетена внушителната сума от 1 577 000 лева, то за изминалата година цифрата е стряскаща – нула. Нито приходи от трансфери, нито постъпления от продажба на нематериални активи, нито дори печалба от подобни сделки – всичко това липсва в отчета на клуба.

Така въпросът „Къде са парите от Годой?“ остава без отговор. Ситуацията хвърля сянка върху управлението на собственика Ернан Банато, около когото напрежението расте с всеки изминал ден. Привържениците на "зелено-белите" не крият разочарованието си и настояват за прозрачност и обяснения от ръководството.

Още по-обезпокоителен е фактът, че Берое приключва 2025 година с рекордна загуба от 2,317 милиона лева – три пъти повече спрямо предходната година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦСКА

    2 1 Отговор
    кви пари кви 5 лева
    3 кг банани + некоя то4ка некогаш

    16:21 01.05.2026

  • 2 Далавера импекс

    2 1 Отговор
    Ми това не е български отбор, какво ви учудва?

    16:26 01.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове