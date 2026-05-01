Загадка около трансфера на Годой: Къде изчезнаха парите в отчета на Берое?

Интересна мистерия в Берое, след като внимателни фенове откриха тревожна липса в годишния финансов отчет на клуба за 2025 година. Въпреки шумно обявения трансфер на нападателя Леандро Годой в ЦСКА през август миналата година, в официалните документи на заралии не фигурира и стотинка приход от тази сделка.

Докато през 2024 г. в графата „права на играчи“ бе отчетена внушителната сума от 1 577 000 лева, то за изминалата година цифрата е стряскаща – нула. Нито приходи от трансфери, нито постъпления от продажба на нематериални активи, нито дори печалба от подобни сделки – всичко това липсва в отчета на клуба.

Така въпросът „Къде са парите от Годой?“ остава без отговор. Ситуацията хвърля сянка върху управлението на собственика Ернан Банато, около когото напрежението расте с всеки изминал ден. Привържениците на "зелено-белите" не крият разочарованието си и настояват за прозрачност и обяснения от ръководството.

Още по-обезпокоителен е фактът, че Берое приключва 2025 година с рекордна загуба от 2,317 милиона лева – три пъти повече спрямо предходната година.