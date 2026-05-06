Око-Флекс: Левски триумфира благодарение на верните си привърженици

Армстронг Око-Флекс отдаде заслуженото на феновете на Левски след спечелената шампионска титла. Ирландското крило на „сините“ не скри възхищението си от подкрепата, която получава от трибуните, и подчерта, че именно запалянковците са истинската движеща сила зад успеха на отбора.

„Това, което постигнахме, е тяхна заслуга! Те са нашият двигател, нашата мотивация. Не играем за себе си, не за слава или пари – всичко е заради тях! Всяка седмица те изпълват стадиона, днес са 20 000 души – това е магията на футбола, това са най-страстните фенове в България!“, сподели Око-Флекс в емоционално видео, което бързо набра популярност в социалните мрежи.

Армстронг Око-Флекс се присъедини към Левски през зимния трансферен прозорец, след като клубът активира освобождаващата му клауза от Ботев Пловдив на стойност 300 000 евро. Оттогава насам офанзивният футболист записа 15 мача, 2 гола и 5 асистенции за шампионите.