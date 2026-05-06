Новини
Спорт »
Бг футбол »
Око-Флекс: Левски триумфира благодарение на верните си привърженици

Око-Флекс: Левски триумфира благодарение на верните си привърженици

6 Май, 2026 17:42 551 3

  • левски-
  • армстронг око-флекс-
  • фенове-
  • шампионска титла-
  • български футбол-
  • подкрепа-
  • трибуни-
  • успех-
  • сините-
  • новини българия

"Синята" публика отново доказа, че е сърцето и душата на клуба

Око-Флекс: Левски триумфира благодарение на верните си привърженици - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Армстронг Око-Флекс отдаде заслуженото на феновете на Левски след спечелената шампионска титла. Ирландското крило на „сините“ не скри възхищението си от подкрепата, която получава от трибуните, и подчерта, че именно запалянковците са истинската движеща сила зад успеха на отбора.

„Това, което постигнахме, е тяхна заслуга! Те са нашият двигател, нашата мотивация. Не играем за себе си, не за слава или пари – всичко е заради тях! Всяка седмица те изпълват стадиона, днес са 20 000 души – това е магията на футбола, това са най-страстните фенове в България!“, сподели Око-Флекс в емоционално видео, което бързо набра популярност в социалните мрежи.

Армстронг Око-Флекс се присъедини към Левски през зимния трансферен прозорец, след като клубът активира освобождаващата му клауза от Ботев Пловдив на стойност 300 000 евро. Оттогава насам офанзивният футболист записа 15 мача, 2 гола и 5 асистенции за шампионите.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ухо Шлайф

    1 1 Отговор
    Ко стаа, бе, нашия, а? Малини, ще има за дюнери яко, м!

    17:58 06.05.2026

  • 2 бако

    1 1 Отговор
    Отбора на народа

    17:58 06.05.2026

  • 3 Истината

    2 1 Отговор
    Един вагон с говеда 🤣 Аз пълен стадион не съм виждал в кочината. С купени мачове и съдий всеки ще стане шампионДомуса и той налапа рушвети за да играе отбора му безумни мачове.

    18:07 06.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове