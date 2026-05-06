ФИФА разшири наказанието на Джанлука Престиани заради расистките обиди към Винисиус

ФИФА разшири санкцията срещу аржентинския талант Джанлука Престиани заради расистки изказвания по адрес на Винисиус Жуниор. Решението на световната футболна централа означава, че младият нападател ще бъде лишен от участие не само в клубни, но и в национални срещи – включително и в първите два мача на Аржентина на Мондиал 2026, ако бъде повикан в състава.

Скандалът избухна през февруари, когато по време на напрегнатия сблъсък между Реал Мадрид и Бенфика в плейофите на Шампионската лига, Винисиус алармира съдията Франсоа Летексие, че Престиани го е нарекъл „маймуна“, прикривайки устата си с фланелката. Въпреки категоричните отричания на аржентинеца, УЕФА стартира собствено разследване, което доведе до отстраняването на Престиани от шест европейски мача заради хомофобски обиди. Част от наказанието – три мача – обаче остана условно, с двугодишен изпитателен срок.

В резултат на санкцията, Престиани пропусна реванша срещу Реал Мадрид, а Бенфика отпадна от турнира. Така той изтърпя само един от наложените мачове, а останалите две срещи, които трябва да пропусне, вече могат да бъдат и с националния екип на Аржентина. Този прецедент подчертава твърдата позиция на ФИФА срещу всякакви прояви на расизъм и дискриминация във футбола.