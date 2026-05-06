Германско дерби на клей: Зверев и Алтмайер се изправят един срещу друг в Рим

Сблъсък между двама германски тенисисти ще разтърси втория кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс" в Рим, където наградният фонд достига внушителните 8 235 540 евро. Александър Зверев, който е втори поставен в основната схема, ще започне участието си директно от тази фаза, а негов съперник ще бъде сънародникът му Даниел Алтмайер.

Алтмайер си осигури място сред най-добрите след драматичен обрат срещу Чжъчжън Чжан. След повече от два часа и двадесет минути битка на корта, германецът надделя с 4:6, 7:6(3), 6:4 и заслужено продължава напред, където го очаква тежко изпитание срещу Зверев.

Турнирът в италианската столица вече предложи куп оспорвани срещи. Себастиан Баес демонстрира стабилна игра и елиминира Дженсън Бруксби с 6:3, 7:6(8), като следващото му препятствие ще бъде деветият в схемата Александър Бублик. Ян-Ленард Щруф, още един представител на Германия, не остави шансове на Франсиско Комесана и го победи с 6:2, 6:4. Във втория кръг Щруф ще премери сили с 11-ия поставен Иржи Лехечка.

Сред останалите резултати Вит Копжива се наложи над Фабиан Марожан с 6:3, 6:3 и ще се изправи срещу Юго Юмбер, докато Дамир Джумхур разгроми Адриан Манарино с 6:4, 6:0 и ще срещне Лърнър Тиен.

Ботик ван де Зандсхулп също продължава напред след успех над Александър Мюлер със 7:5, 6:3.

Яник Ханфман показа характер и обърна Хуберт Хуркач след трисетов трилър – 6:7(3), 7:6(2), 6:2, а в следващия кръг ще се изправи срещу Лучано Дардери. Александър Шевченко пък се наложи над Камило Уго Карабели с 6:3, 4:6, 7:6(5).