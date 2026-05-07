Килиан Мбапе – Недостижим на върха в Шампионската лига

7 Май, 2026 13:39 620 1

Френската суперзвезда оглавява класацията при голмайсторите, въпреки ранното отпадане на Реал Мадрид

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващият сезон в Шампионската лига 2025/26 вече има своя почти сигурен голмайстор. Килиан Мбапе, който миналото лято премина в Реал Мадрид, демонстрира истинска голова феерия и с цели 15 попадения се откъсна далеч пред конкурентите си. Макар „белият балет“ да напусна надпреварата още на четвъртфиналите, френският национал остави ярка следа и практически си гарантира престижния индивидуален трофей.

Капитанът на английския национален отбор и водещ реализатор на Байерн Мюнхен, Хари Кейн, остана само на крачка зад Мбапе с 14 гола. За съжаление на феновете на „баварците“, отпадането на полуфиналите срещу ПСЖ сложи край на надеждите му да изпревари френския си съперник. Така Кейн ще трябва да се задоволи със сребърната позиция в голмайсторската надпревара.

Грузинският талант Хвича Кварацхелия, който ще се изправи срещу Арсенал във финала на 30 май в „Пушкаш Арена“ в Будапеща, има на сметката си 10 гола. За да измести Мбапе от върха, той трябва да реализира поне шест попадения във финалния сблъсък – задача, която изглежда почти невъзможна дори за най-големите оптимисти.

Сред останалите голмайстори Усман Дембеле от ПСЖ се отчете със 7 гола, докато най-резултатният играч на Арсенал – Габриел Мартинели, има едва 6 попадения. Разликата с Мбапе е твърде голяма, за да бъде наваксана в един-единствен мач.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Реал Мадрид

    0 1 Отговор
    Барселона е най-подпирания отбор.Ощетиха Челси 2009 година и дадоха Шампионска лига на Барселона!После ми обясняват че Реал Мадрид ги подпират!

    13:53 07.05.2026

