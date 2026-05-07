Килиан Мбапе – Недостижим на върха в Шампионската лига

Вълнуващият сезон в Шампионската лига 2025/26 вече има своя почти сигурен голмайстор. Килиан Мбапе, който миналото лято премина в Реал Мадрид, демонстрира истинска голова феерия и с цели 15 попадения се откъсна далеч пред конкурентите си. Макар „белият балет“ да напусна надпреварата още на четвъртфиналите, френският национал остави ярка следа и практически си гарантира престижния индивидуален трофей.

Капитанът на английския национален отбор и водещ реализатор на Байерн Мюнхен, Хари Кейн, остана само на крачка зад Мбапе с 14 гола. За съжаление на феновете на „баварците“, отпадането на полуфиналите срещу ПСЖ сложи край на надеждите му да изпревари френския си съперник. Така Кейн ще трябва да се задоволи със сребърната позиция в голмайсторската надпревара.

Грузинският талант Хвича Кварацхелия, който ще се изправи срещу Арсенал във финала на 30 май в „Пушкаш Арена“ в Будапеща, има на сметката си 10 гола. За да измести Мбапе от върха, той трябва да реализира поне шест попадения във финалния сблъсък – задача, която изглежда почти невъзможна дори за най-големите оптимисти.

Сред останалите голмайстори Усман Дембеле от ПСЖ се отчете със 7 гола, докато най-резултатният играч на Арсенал – Габриел Мартинели, има едва 6 попадения. Разликата с Мбапе е твърде голяма, за да бъде наваксана в един-единствен мач.