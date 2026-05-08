Новини
Спорт »
Бг футбол »
Програма за поредния кръг в Първа лига

Програма за поредния кръг в Първа лига

8 Май, 2026 15:52 557 0

  • първа лига-
  • футбол-
  • черно море-
  • ботев-
  • левски-
  • цска-
  • цска 1948-
  • лудогорец-
  • берое-
  • локомотив пловдив

Днес ще се изиграе мачът ЦСКА 1948 - ЦСКА

Програма за поредния кръг в Първа лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - плейофна фаза:

--------------------------
Първа четворка - 1-4 място

8 май - петък, 20:00 ч
ЦСКА 1948 - ЦСКА

9 май - събота, 18:45 ч
Левски - Лудогорец Разград

--------------------------
Втора четворка - 5-8 място

8 май - петък, 17:30 ч
Локомотив Пловдив - Арда Кърджали

9 май - събота, 16:15 ч
Черно море Варна - Ботев Пловдив


-------------------------
Трета осмица - 9-16 място

9 май - събота, 13:45 ч
Монтана - Локомотив София

10 май - неделя, 14:15 ч
Спартак Варна - Славия

10 май - неделя, 16:45 ч
Ботев Враца - Септември София

10 май - неделя, 19:15 ч
Добруджа Добрич - Берое Стара Загора


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове