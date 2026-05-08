Програма за поредния кръг в Първа лига

Първа лига - плейофна фаза:
--------------------------
Първа четворка - 1-4 място
8 май - петък, 20:00 ч
ЦСКА 1948 - ЦСКА
9 май - събота, 18:45 ч
Левски - Лудогорец Разград
--------------------------
Втора четворка - 5-8 място
8 май - петък, 17:30 ч
Локомотив Пловдив - Арда Кърджали
9 май - събота, 16:15 ч
Черно море Варна - Ботев Пловдив
-------------------------
Трета осмица - 9-16 място
9 май - събота, 13:45 ч
Монтана - Локомотив София
10 май - неделя, 14:15 ч
Спартак Варна - Славия
10 май - неделя, 16:45 ч
Ботев Враца - Септември София
10 май - неделя, 19:15 ч
Добруджа Добрич - Берое Стара Загора
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА