Реал Мадрид удря с тежка глоба Валверде и Чуамени след бурния скандал

8 Май, 2026 20:42 722 2

  • реал мадрид-
  • валверде-
  • чуамени-
  • глоба-
  • скандал-
  • дисциплинарно производство-
  • футбол-
  • инцидент-
  • наказание-
  • извинение

Двамата футболисти се извиняват публично, след като инцидентът завърши с болничен престой и сериозни последствия

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни в лагера на Реал Мадрид се разрази истинска буря, след като двама от ключовите играчи на тима – Федерико Валверде и Орелиен Чуамени – се оказаха въвлечени в остър конфликт, който завърши не само с разменени остри думи, но и с посещение в болница. Валверде дори получи мозъчно сътресение, което наложи спешна медицинска намеса.

В специално изявление, публикувано от клуба, се посочва, че след стартирането на дисциплинарно производство, двамата футболисти са се явили пред назначен следовател. По време на срещата Чуамени и Валверде са изразили дълбоко съжаление за случилото се, като са се извинили един на друг, както и на целия отбор, треньорския щаб и верните фенове на "кралския клуб".

Ръководството на Реал Мадрид не остана безучастно към инцидента и наложи солидна финансова санкция – по 500 000 евро на всеки от замесените играчи. С тази мярка клубът цели да подчертае, че дисциплината и уважението са на първо място, независимо от статута на футболистите. *

След наложените наказания и публичните извинения, Реал Мадрид обяви, че счита случая за приключен.


  • 1 пичаги са

    0 0 Отговор
    да махнат трвсттттте винката и тоя другия ммммун

    22:01 08.05.2026

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Не може да ги спрете! Любофта им е епична!!!

    22:11 08.05.2026

