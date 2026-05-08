Реал Мадрид удря с тежка глоба Валверде и Чуамени след бурния скандал

В последните дни в лагера на Реал Мадрид се разрази истинска буря, след като двама от ключовите играчи на тима – Федерико Валверде и Орелиен Чуамени – се оказаха въвлечени в остър конфликт, който завърши не само с разменени остри думи, но и с посещение в болница. Валверде дори получи мозъчно сътресение, което наложи спешна медицинска намеса.

В специално изявление, публикувано от клуба, се посочва, че след стартирането на дисциплинарно производство, двамата футболисти са се явили пред назначен следовател. По време на срещата Чуамени и Валверде са изразили дълбоко съжаление за случилото се, като са се извинили един на друг, както и на целия отбор, треньорския щаб и верните фенове на "кралския клуб".

Ръководството на Реал Мадрид не остана безучастно към инцидента и наложи солидна финансова санкция – по 500 000 евро на всеки от замесените играчи. С тази мярка клубът цели да подчертае, че дисциплината и уважението са на първо място, независимо от статута на футболистите. *

След наложените наказания и публичните извинения, Реал Мадрид обяви, че счита случая за приключен.