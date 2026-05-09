Левски показа новия екип, който е посветен на титлата (ВИДЕО)

Левски показа нов екип, който е посветен на шампионската титла, спечелена през този сезон. "Сините" го презентираха със специално видео.

В него Кристиан Макун, Кристиан Димитров и Георги Костадинов получават специално писмо, което ги праща в Националната галерия, а там старши треньорът Хулио Веласкес им показва новия екип.

“Тази година изпитахме всички всички възможни емоции през сезона. Показахме отношение, отдаденост и положихме усилия. Момчета, изключително горд съм с вас. Заедно написахме тази част от историята”, казва Веласкес в клипа.