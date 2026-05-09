Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски показа новия екип, който е посветен на титлата (ВИДЕО)

Левски показа новия екип, който е посветен на титлата (ВИДЕО)

9 Май, 2026 11:59 605 1

  • левски-
  • футбол-
  • екипи

В него Кристиан Макун, Кристиан Димитров и Георги Костадинов получават специално писмо

Левски показа новия екип, който е посветен на титлата (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски показа нов екип, който е посветен на шампионската титла, спечелена през този сезон. "Сините" го презентираха със специално видео.

В него Кристиан Макун, Кристиан Димитров и Георги Костадинов получават специално писмо, което ги праща в Националната галерия, а там старши треньорът Хулио Веласкес им показва новия екип.

“Тази година изпитахме всички всички възможни емоции през сезона. Показахме отношение, отдаденост и положихме усилия. Момчета, изключително горд съм с вас. Заедно написахме тази част от историята”, казва Веласкес в клипа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сомчето

    0 0 Отговор
    Тоя комарджията Гошко много ербап го раздава.

    12:48 09.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове