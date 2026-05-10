Новини
Спорт »
Други спортове »
Фантастичен финал в София - Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026!

Фантастичен финал в София - Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026!

10 Май, 2026 18:10 612 7

  • пол мание-
  • обиколка на италия-
  • джиро д'италия-
  • спорт-
  • колоездене

Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа, 9 минути и 42 секунди

Фантастичен финал в София - Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Французинът Пол Мание спечели втора етапна победа в колоездачната Обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката и последен на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км.

Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа, 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианецът Джонатан Милан от отбора на Лидъл-Трек – сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген (Нидерландия), като и двамата са с времето на победителя.

Победата на Мание се реши реално при преминаването на площад „Орлов мост“, когато основната група стопи на 6 секунди и след това погълна трима бегълци, измъкнали се над 100 км преди финала.

Фантастичен финал в София - Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д

За Мание това е втори успех на българска земя, след като пак с финален спринт победи в Бургас.

Етапът беше предимно равнинен с изкачвания около Боровец. 98 километра преди влизането в София се откъснаха трима бегълци – испанецът Диего Севиля, както и италианците Мануеле Тароци от отбора на Бардиани, както и Алесандро Тонели от Полти-ВизитМалта. Севиля заложи на тази тактика и в трите дни, в които Обиколката се движеше по територията на България – ранна атака и поддържане на лидерска позиция максимално дълго време.

Авансът на тримата обаче беше стопен на 49 секунди от основната група на 37-ия километър преди финал – на разклона за село Долни Окол. Пасивът им слезе до 29 секунди на разклона за Пасарел, а на стъпването им на булевард „Цариградско шосе“ тримата водеха само с 18 секунди. Атаката на соновната група започна след като остана по-малко от 1 километър до финала, а атаките на Милан и Мание бяха подкрепени от съотборниците им, но французинът излезе като победител.

Начело в генералното класиране остава уругваецът Гийермо Томас Силва с общо време от 13 часа, 10 минути и 5 секунди. Томас Силва спечели вчера във Велико Търново, което се оказа негова първа победа изобщо в кариерата в професионалното колоездене. Отделно от това, той кара своя първи сезон в отбора на Астана и е колоездачът с най-малко опит, но след третия ден е на върха в главното индивидуално класиране.

Втори е германецът Флориан Щорк, който и вчера беше на същото място с пасив от 4 секунди, а това не се промени и днес.

Хиляди фенове на колоезденето гледаха целия етап днес от Пловдив до София. Утре е почивен ден за Джиро д’Италия, като състезателите ще бъдат транспортирани за 4-ия етап със самолети до Апенините.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 15 Отговор
    110 000 000 за обиколка на Италия а за парад на Гергьовден нямало пари.

    Коментиран от #3, #6

    18:12 10.05.2026

  • 2 Браво

    16 4 Отговор
    за организацията, браво България ! Браво Джиро!

    18:12 10.05.2026

  • 3 Софийски Бот

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тихо ве педерма,какво си ревнал.

    18:21 10.05.2026

  • 4 Ъхъ

    1 5 Отговор
    Аз все пак да попитам България коя част на Италия е?

    Коментиран от #5

    18:30 10.05.2026

  • 5 Как коя

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъ":

    Европейската😉

    18:35 10.05.2026

  • 6 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    1 000 000 всеки ден за Боташ ....и никой не е в затвора !!!???!!!
    А са в парламента и ще ни " оправят "....ПАК !!!

    18:36 10.05.2026

  • 7 Бруми

    6 0 Отговор
    Почти всяка година с цел популяризиране на Джирото по света (и колоезденето като спорт) то започва с три етапа в различни страни, в това число и Израел например. Ние показахме класа като съорганизатори и като публика.

    18:42 10.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове