Шакира ще изпълнява химна на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Колумбийската звезда Шакира отново стана изпълнител на официалната песен за Световното първенство по футбол.

Бившата половинка на Жерард Пике публикува в социалните мрежи откъс от парчето „Dai Dai“, официалната песен за Мондиал 2026, която изпълнява заедно с нигерийския певец Бърна Бой.

Премиерата ще се състои на 14 май. Музикалният видеоклип към „Dai Dai“ е заснет на легендарния бразилски стадион „Маракана“.

Както е известно, през 2010 г. Шакира изпълни „Waka Waka (This Time for Africa)“, официалната песен за Мондиала в ЮАР