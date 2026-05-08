Шакира ще изпълнява химна на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

8 Май, 2026 13:59 667 0

Бившата половинка на Жерард Пике публикува в социалните мрежи откъс от парчето „Dai Dai“

Павел Ковачев

Колумбийската звезда Шакира отново стана изпълнител на официалната песен за Световното първенство по футбол.

Бившата половинка на Жерард Пике публикува в социалните мрежи откъс от парчето „Dai Dai", официалната песен за Мондиал 2026, която изпълнява заедно с нигерийския певец Бърна Бой.

Премиерата ще се състои на 14 май. Музикалният видеоклип към „Dai Dai“ е заснет на легендарния бразилски стадион „Маракана“.

Както е известно, през 2010 г. Шакира изпълни „Waka Waka (This Time for Africa)“, официалната песен за Мондиала в ЮАР


