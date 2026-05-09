Лудогорец направи шпалир на Левски

Новият шампион на България по футбол - Левски получи поздравления от вече бившия първенец Лудогорец преди срещата между двата отбора от efbet Лига.

Преди началото на срещата играчите на “орлите” се наредиха пред тунела на стадион “Георги Аспарухов”, за да ръкопляскат и поздравят футболистите на “сините”. Играчите на двата отбора се поздравиха спортсменски въпреки противопоставянето си на терена.