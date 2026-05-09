Лудогорец направи шпалир на Левски

9 Май, 2026 19:30

Преди началото на срещата играчите на “орлите” се наредиха пред тунела на стадион “Георги Аспарухов”, за да ръкопляскат и поздравят футболистите на “сините”

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Новият шампион на България по футбол - Левски получи поздравления от вече бившия първенец Лудогорец преди срещата между двата отбора от efbet Лига.

Преди началото на срещата играчите на “орлите” се наредиха пред тунела на стадион “Георги Аспарухов”, за да ръкопляскат и поздравят футболистите на “сините”. Играчите на двата отбора се поздравиха спортсменски въпреки противопоставянето си на терена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 фергюсън

    4 3 Отговор
    Браво !! Явно Домузчиев ще продава !

    19:37 09.05.2026

  • 2 Жалка картина

    7 4 Отговор
    😂🤣🤣😂🤣
    Шпалир беше направен много отдава .

    19:38 09.05.2026

  • 3 Дада

    10 5 Отговор
    Някои въобще интересуват ли го подобни " новини" ?

    19:47 09.05.2026

  • 4 Договорено

    5 2 Отговор
    Шпалира трябваше да е вначалото на първенството

    19:57 09.05.2026

  • 5 Червената Армия

    8 2 Отговор
    Това е напълно нормално за два сестрински отбора сателити... Динамовците 14 години им правиха шпалири и им пращаха поздравителни писма с панделки за титлите на делиорманците...Сега Делиормана връща жеста...

    20:08 09.05.2026

  • 6 ПЛАТЕН

    8 1 Отговор
    Театър.

    20:17 09.05.2026

  • 7 СинияK@тyн

    6 1 Отговор
    Лецкиии,абонат на Лудогорееец

    20:40 09.05.2026

  • 8 Хахаха

    6 1 Отговор
    ОбораНаНарода пак падна

    Коментиран от #11

    20:50 09.05.2026

  • 9 шопо

    4 0 Отговор
    на село е тека те....

    20:54 09.05.2026

  • 10 защо трябваше

    2 0 Отговор
    Простия съдия да подарява победата на Вредногорец????

    Някаква типична бапканска симулация на едно типично балканско ле ке, което се свлече при най-млакото докосване в наказателното поле и то без двамата замесени да играят с топката?
    Докосване което не може да извади от равновесие дори 100 годишен старец, пък тоя го изигра карто нокаут. Жълт картон за симулация бепе правилното решение!

    Не можете да оставите дивите връзкари без ЕКТ една година, нали?

    20:57 09.05.2026

  • 11 по точно

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаха":

    Отборът без народ отново беше бутнат напред с връзки.

    20:58 09.05.2026

  • 12 Полекичка

    1 0 Отговор
    Да не вземат да бият шампионите, че ще им развалят празника!

    20:58 09.05.2026

