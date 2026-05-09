Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хулио Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

Хулио Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

9 Май, 2026 22:59 1 031 17

  • хулио веласкес-
  • левски-
  • футбол-
  • лудогорец

Специалистът призна, че не може да се зарадва след поражението от “орлите”, но ще се опита да се пренастрои

Хулио Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доста ядосан след загубата от Лудогорец преди награждаването на “сините” с титлата на България. Специалистът призна, че не може да се зарадва след поражението от “орлите”, но ще се опита да се пренастрои.

“Мисля, че направихме много добър мач и трябваше да победим. Видяхте как получихме гола. След това опитахме да изравним. Направихме изключителен мач. Добре управлявахме топката и бяхме стабилни в защита. Изправихме се срещу отбора, спечелил 14 поредни титли”, започна Веласкес.

“Афектиран съм от загубата. На мен не ми харесва да губя дори на карти. Сега съм много ядосан, нямам капацитет да загубя мач и после да ви кажа, че съм щастлив. Най-щастливият момент беше последния мач, който спечелихме. Трябва да подходим интелигентно и да се зарадваме на момента. Сега ще се опитам да се успокоя и да се зарадвам. Искам да благодаря на публиката и всички в клуба”, каза Веласкес.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Славия

    12 7 Отговор
    Хахаххахаах най слабият шампион на България благодарение на другите отбори и съдий(Мача със локо Пловдив измислена дуспа)и Пееевски

    23:03 09.05.2026

  • 2 Ахааа

    6 6 Отговор
    Едно голямо браво! За 17 години на власт Пеевски- Борисов, Левски беше кръгла нула.... Новият собственик изчака да минат изборите, за да купи Левски и да е сигурен, че двамата няма да го рекетират, както правят със собственика на Цска! За тези години Левски само веднъж вземе купата и то когато за кратко Пеевски- Борисов не бяха на власт!

    Коментиран от #3, #12

    23:11 09.05.2026

  • 3 Окооо

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ахааа":

    И още по- голямо браво за Наско Сираков, който измъкна Левски в най- трудният период в историята му...

    23:13 09.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ХАХА

    14 3 Отговор
    Горкото испанче, зорлем ще си помисли, че е велик треньор, макар да не знае как стоят нещата в Мафиотландия ... Че мафията каквото реши, това е...хаха

    23:23 09.05.2026

  • 6 Абе

    7 2 Отговор
    Левски с колко биха

    23:31 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Странно

    7 1 Отговор
    Руснак взе Подуяне и веднага станаха шампиони

    23:51 09.05.2026

  • 9 Син Хун

    1 9 Отговор
    Благодарение на този човек и неговото упорство ЛЮБИМИЯ СИН ТИМ е шампион. Надбяга надменен Лудогорец с постоянство, а червените разклонения просто издишаха цял сезон. Направи симбиоза от средно статистически футболисти които да направят разликата на финала. И той- финала дойде. ЛЕВСКИ ШАМПИОН!

    23:53 09.05.2026

  • 10 1111

    1 0 Отговор
    Атанас Радев в кое казино ще профука парите на руснака

    00:02 10.05.2026

  • 11 Хаха

    5 1 Отговор
    Не може да вкарате гол 5 мача на един Лудогорец. Къде сте тръгнали да играете в Европа говеда? Пак ли ще ви лупкат малтийски и кипърски отбори?

    Коментиран от #17

    00:06 10.05.2026

  • 12 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ахааа":

    Не са ви виновни Пеевски и Борисов, че сте некадърни и в евротурнирите отпадате от Калвин ли не отбори още в квалификациите.

    00:08 10.05.2026

  • 13 Удри

    3 1 Отговор
    Добре, че Гонзо стана президент на БФС и съдиите работеха цял сезон за Левски.

    00:09 10.05.2026

  • 14 Газ

    1 1 Отговор
    Евала на Боби Михайлов, че не буташе говедата през съдийството докато беше президент. Въпреки, че синът му играеше в Левски.

    00:19 10.05.2026

  • 15 Хамрун

    1 1 Отговор
    За съжаление едва ли говедата ще влезнат в груповата фаза на лигата на конференциите. Чорбата и числата имат по-голям шанс.

    00:23 10.05.2026

  • 16 ха ха хааа

    0 0 Отговор
    ФАТКИТЕ изпрегнаха .. 🤭😁

    00:25 10.05.2026

  • 17 Хахахаха😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    То май само Левски не можа да бие Лудогорец този сезон?😂 Даже не успя и гол да им вкара!😂😂😂

    00:28 10.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове