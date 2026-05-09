Хулио Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доста ядосан след загубата от Лудогорец преди награждаването на “сините” с титлата на България. Специалистът призна, че не може да се зарадва след поражението от “орлите”, но ще се опита да се пренастрои.

“Мисля, че направихме много добър мач и трябваше да победим. Видяхте как получихме гола. След това опитахме да изравним. Направихме изключителен мач. Добре управлявахме топката и бяхме стабилни в защита. Изправихме се срещу отбора, спечелил 14 поредни титли”, започна Веласкес.

“Афектиран съм от загубата. На мен не ми харесва да губя дори на карти. Сега съм много ядосан, нямам капацитет да загубя мач и после да ви кажа, че съм щастлив. Най-щастливият момент беше последния мач, който спечелихме. Трябва да подходим интелигентно и да се зарадваме на момента. Сега ще се опитам да се успокоя и да се зарадвам. Искам да благодаря на публиката и всички в клуба”, каза Веласкес.