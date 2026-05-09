Транспаранта с надпис "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"

Двата транспаранта с надпис "Сираков - вън!", насочени към президента и собственик на Левски Наско Сираков, първият от които се появи на стадион "Георги Аспарухов" още през 2024 година, изчезнаха.

Плакатите бяха неизменно близо до игрището на "Герена" на всяко домакинство на "сините" през последните два сезона, но в днешния мач срещу Лудогорец те не се забелязват. Отборът на Хулио Веласкес загуби с 1:0 от Лудогорец, а след мача капитанът Георги Костадинов вдигна шампионската титла.