Лудогорец направи шпалир и би Левски на "Герена", Станич наказа "сините"

9 Май, 2026 20:59 1 338 31

Единствения гол в мача реализира Петър Станич (89)

Снимка: БГНЕС
Лудогорец победи Левски в мач от 33-ия кръг, игран на стадион "Георги Аспарухов". Единствения гол в мача реализира Петър Станич (89).

Секунди преди старта на сблъсъка футболистите на Лудогорец направиха шпалир на "сините". Играчите на двата отбора се поздравиха спортсменски въпреки противопоставянето си на терена.

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на гостите. В 5-ата минута Евертон Бала проби по левия фланг, след което центрира по земя към Марко Дуганджич, но капитанът на гостите Антон Недялков се намеси ключово, пресичайки подаването. Малко по-късно Радослав Кирилов опита да намери Евертон Бала, но крайният бранител Сон изчисти пред бразилеца.

В 21-ата минута Ивайло Чочев успя да надскочи Кристиан Макун. Халфът отправи удар с глава, който обаче попадна право в ръцете на Светослав Вуцов.

В 41-ата минута Армстронг Око-Флекс пробва своя късмет, но изстрелът му с десния крак премина далеч от целта. Това бе и последната интересна ситуация за първата част.

Второто полувреме започна с ефектна заря, която вдигна още повече настроението по трибуните. Привържениците не спряха да скандират и името на треньора на "сините" Хулио Веласкес.

В 56-ата минута Майкон успя да отнеме топката от Сон, след което пусна пас за Армстронг Око-Флекс, който шутира, но твърде слабо, за да затрудни Хендрик Бонман.

В 66-ата минута в игра се завърна Мустафа Сангаре, който се възстанови изключително бързо от контузията, която получи в коляното си в началото на март.

В 89-ата Мустафа Сангаре направи груба грешка, от която се възползваха "орлите". Топката попадна в краката на Петър Станич, който стреля слабо по земя, но Светослав Вуцов не успя да реагира, а кълбото попадна в мрежата му.

В последните секунди Мустафа Сангаре вкара гол с глава, но главният съдия даде фал в атака на Акрам Бурас срещу Петър Станич. Ситуацията обаче бе изключително спорна.

ЛЕВСКИ - ЛУДОГОРЕЦ 0:1

0:1 Петър Станич (89)

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 99. Радослав Кирилов, 45. Марко Дуганджич

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 17. Сон, 3. Антон Недялков, 55. Идан Нахмиас, 27. Винисиус Ногейра, 23. Дерой Дуарте, 26. Филип Калоч, 37. Бернард Текпетей, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 77. Ерик Маркус

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Венцислав Митрев


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хахахаха

    22 8 Отговор
    Истинския шампион победи!

    Коментиран от #5

    21:00 09.05.2026

  • 2 питам

    10 9 Отговор
    Мръсните връзкари да си за врат шпалира на задното стъкло!

    Зщо съдията подари победата на Вредногорец????

    Някаква типична бапканска симулация на едно типично балканско ле ке, което се свлече при най-млакото докосване в наказателното поле и то без двамата замесени да играят с топката?
    Докосване което не може да извади от равновесие дори 100 годишен старец, пък тоя го изигра карто нокаут. Жълт картон за симулация бепе правилното решение!

    Не можете да оставите дивите връзкари без ЕКТ една година, нали?

    21:00 09.05.2026

  • 3 Хахаха

    26 7 Отговор
    OбораНаНарода пак падна

    21:00 09.05.2026

  • 4 Лецкииии

    22 5 Отговор
    Абонат на Лудогореееццц

    Коментиран от #8

    21:02 09.05.2026

  • 5 мда

    7 14 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Победи.
    С късметлийски гол и отменен 100%.
    Голяма победа.
    Цесекатата да не се радват, това безобразие беше насочено срещу тях - за да пробутат Противногорец в ЕКТ. Следващите им мачове - същото съдийство. Зашочват с 0-1 0-2 в тяхна позла от съблекалнята.

    Коментиран от #9, #10

    21:02 09.05.2026

  • 6 Хахахаха😂😂😂😂

    32 4 Отговор
    Подуяне така и не успяха да отбележат гол на Лудогорец!😂😂😂 Комици до края!

    21:02 09.05.2026

  • 7 БатВенци

    15 4 Отговор
    ЛееФски ги бие Иртиш и миртиш

    21:03 09.05.2026

  • 8 дреме им на Левски

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "Лецкииии":

    Те са шампиони.
    Ударът е по цецекато.
    Бутат Мутрогорец в ЕКТ за сметка на цецека.
    Набл/давайте внимателно последните мачове.

    Коментиран от #11

    21:04 09.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коказако

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "мда":

    Cмени лeпuл0т0,гyувяд00

    21:07 09.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 докога

    8 8 Отговор
    Чернодрешковците ще лансират грубо Мутрогорец???
    Защо нямаше ВАР?

    Чист жълт картон за симулация бепе нужен за ония артист който се свлече като прострелян в наказателното поле и то в ситуация без топка, която не влияеше на головото положение.

    Това е пълно БЕЗОБРАЗИЕ!
    И следващите мачове ли ше ги добутва съдията до победа с 1 гол за "когото трябва"?

    Коментиран от #13

    21:10 09.05.2026

  • 13 БатВенци

    24 1 Отговор

    До коментар #12 от "докога":

    Направиха ви шампиони насила!!!Един гол не можете да вкарате.В Европа и от монахини ще падате.Там няма да има бг съдии, uдuoтЪ!

    Коментиран от #28

    21:23 09.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фоуи

    13 0 Отговор
    Лесна. дава на всички

    21:34 09.05.2026

  • 16 Хамрун.

    18 1 Отговор
    Скиори и сервитьори чакат с нетърпение Лесния да си направят една тренировчета

    21:36 09.05.2026

  • 17 Артилерист

    14 0 Отговор
    Най-големите имитатори, симуланти и театроведи в бг футбола изиграли пак поредната сценка. Благодарение на тях бг националния отбор вече спори на международния терен с колоси като Гибралтар и Соломоновите острови...

    21:38 09.05.2026

  • 18 ДЕКА СИ БРЕ 1914.

    15 0 Отговор
    Мъка мъки и позор. Срам ме е да изляза на улицата утре. Четири мача три загуби и един равен и сигурно ни чака още една загуба. И това ми бил шампион на бг. Да впрочем може и да бъде то всичката ни е такава смърдяща и футбола и политиката.

    21:41 09.05.2026

  • 19 Сандо

    1 6 Отговор
    Пореден подарък за лудогорец.След няколко минутки съдията в Англия не свири дузпа срещу Ман. сити - добре би било нашите съдии да сравнят положенията и да се поучат.А за такова положение в наказателното поле съдиите би тлябвало да свирят по десетина дузпи - за лудогорец разбира се.

    Коментиран от #20

    21:42 09.05.2026

  • 20 0б0раНаНарода

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сандо":

    Половината ви точки са от съдийски подаръци.

    21:49 09.05.2026

  • 21 Гуведо

    11 0 Отговор
    Обора три години да играе срещу кренвиршите не може да вкара…
    Иначе телета в захлас мучат-Леевски шампоан… Даже реват като п.тки някои от тях! Смех в залата!!!

    22:01 09.05.2026

  • 22 шпалир

    2 5 Отговор
    Целта е да се добута заводският отбор от Делиормана до второто място!

    22:03 09.05.2026

  • 23 Шиши

    8 0 Отговор
    Е, какви шампиони са тия?

    22:05 09.05.2026

  • 24 Гуантанамо

    9 0 Отговор
    Шампиони, определени от Магнитски.

    22:06 09.05.2026

  • 25 Дебелян

    8 0 Отговор
    Докато не са ме прибрали, Леевски ще е първи.

    22:07 09.05.2026

  • 26 Новичок

    5 0 Отговор
    Ансамбъл Филип Кутев поздравява шампоаните с песента "Полегнала ми Тодора" евр0идиоти 6ляд.Пфу...

    22:14 09.05.2026

  • 27 Ванк0-1

    4 0 Отговор
    В нашия футбол има такива големи проблеми със собственици с бази със статуса на треньорите,така че това кой е шампион няма почти никакво значение,освен за еготото на тия дето дават за тия отбори народна пара.Дано има развитие за в бъдеще щото това е хубава,социална игра.

    22:23 09.05.2026

  • 28 Дядо Свиненци

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "БатВенци":

    Бат Венци бензинджията е стар леФскар, нищо,че се води президент на Славия.

    22:28 09.05.2026

  • 29 Хамрун Подуенс

    6 0 Отговор
    През юли отбора на обора ще играе с Бачка Топола. И дотам, няма да срещне Хамрун

    22:30 09.05.2026

  • 30 Нулио Веласкес:

    1 0 Отговор
    Четири пъти падам от Лудогорец..Добре, че в България не е като в Испания. Има си хора, които решават титлата.

    22:48 09.05.2026

  • 31 Коко

    0 0 Отговор
    Само Марек.

    22:49 09.05.2026

