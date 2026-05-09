Лудогорец направи шпалир и би Левски на "Герена", Станич наказа "сините"

Лудогорец победи Левски в мач от 33-ия кръг, игран на стадион "Георги Аспарухов". Единствения гол в мача реализира Петър Станич (89).

Секунди преди старта на сблъсъка футболистите на Лудогорец направиха шпалир на "сините". Играчите на двата отбора се поздравиха спортсменски въпреки противопоставянето си на терена.

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на гостите. В 5-ата минута Евертон Бала проби по левия фланг, след което центрира по земя към Марко Дуганджич, но капитанът на гостите Антон Недялков се намеси ключово, пресичайки подаването. Малко по-късно Радослав Кирилов опита да намери Евертон Бала, но крайният бранител Сон изчисти пред бразилеца.

В 21-ата минута Ивайло Чочев успя да надскочи Кристиан Макун. Халфът отправи удар с глава, който обаче попадна право в ръцете на Светослав Вуцов.

В 41-ата минута Армстронг Око-Флекс пробва своя късмет, но изстрелът му с десния крак премина далеч от целта. Това бе и последната интересна ситуация за първата част.

Второто полувреме започна с ефектна заря, която вдигна още повече настроението по трибуните. Привържениците не спряха да скандират и името на треньора на "сините" Хулио Веласкес.

В 56-ата минута Майкон успя да отнеме топката от Сон, след което пусна пас за Армстронг Око-Флекс, който шутира, но твърде слабо, за да затрудни Хендрик Бонман.

В 66-ата минута в игра се завърна Мустафа Сангаре, който се възстанови изключително бързо от контузията, която получи в коляното си в началото на март.

В 89-ата Мустафа Сангаре направи груба грешка, от която се възползваха "орлите". Топката попадна в краката на Петър Станич, който стреля слабо по земя, но Светослав Вуцов не успя да реагира, а кълбото попадна в мрежата му.

В последните секунди Мустафа Сангаре вкара гол с глава, но главният съдия даде фал в атака на Акрам Бурас срещу Петър Станич. Ситуацията обаче бе изключително спорна.

ЛЕВСКИ - ЛУДОГОРЕЦ 0:1

0:1 Петър Станич (89)

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 99. Радослав Кирилов, 45. Марко Дуганджич

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 17. Сон, 3. Антон Недялков, 55. Идан Нахмиас, 27. Винисиус Ногейра, 23. Дерой Дуарте, 26. Филип Калоч, 37. Бернард Текпетей, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 77. Ерик Маркус

Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Венцислав Митрев