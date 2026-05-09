Съндърланд и Ман Юнайтед не си вкараха (ВИДЕО)

Съндърланд и Манчестър Юнайтед не успяха да си отбележат гол и завършиха наравно 0:0 в двубой от 36-ия кръг на Висшата лига. Срещата на „Стейдиъм ъф Лайт“ предложи много емоции и опасни положения, но в крайна сметка двата тима си разделиха по една точка.

Домакините влязоха по-добре в мача и още в петата минута бяха близо до попадение чрез Шемсдин Талби, чийто удар мина на сантиметри от целта. Малко по-късно Ноа Садики се измъкна сам срещу Сене Ламенс, но стражът на гостите демонстрира изключителен рефлекс и предотврати сигурен гол. Играчите на Майкъл Карик опитаха да отвърнат на предизвикателството, като най-чистата им ситуация се откри пред Амад Диало след заучено изпълнение на свободен удар от Бруно Фернандеш, но топката отново не намери очертанията на вратата.

Равенството остави Манчестър Юнайтед на третата позиция в класирането, като тимът вече е спокоен за участието си в Шампионската лига догодина. Съндърланд пък продължава да мечтае за излаз в Европа след феноменален първи сезон в елита, като всяка точка в този оспорван финал на кампанията е от огромно значение за тима.