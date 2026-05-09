Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа с две дузпи

9 Май, 2026 18:28 554 1

Ботев отговори с шут на Калу от 22 метра в 20-ата минута, но и той не намери целта

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Черно море победи Ботев (Пловдив) с 2:0 в мач от 33-ия кръг на efbet Лига, с което отказа гостите от битката за петото място, даващо право на участие за бараж в Европа. И двете попадения на домакините паднаха след точно изпълнение на дузпи. Асен Чандъров откри резултата в 41-вата минута, а в 104-ата от бялата точка се разписа и Асен Дончев.

Първата по-сериозна възможност в мача се откри пред домакините. Тя дойде в 14-ата мнута, когато Сидни се откъсна отляво, влезе в наказателното поле и отправи удар, но в аут.

Ботев отговори с шут на Калу от 22 метра в 20-ата минута, но и той не намери целта. Четири минути по-късно варненци за малко не откриха резултата. След пробив отдясно топката бе върната към Панайотов. Капитанът на "моряците" стреля от 13-14 метра, но в тялото на съперник. Последва негова добавка, но този път покрай вратата.

В 28-ата минута Наумов спаси диагонален удар на Лазаров. Четири минути по-късно Маскоте за малко не прониза мрежата на домакините, тъй като сантиметри го разделиха от това да засече с глава подаване отляво, а топката излезе в аут покрай лявата греда.

В 38-ата минута Черно море създаде нова голова възможност. Чандъров се откъсна отляво и центрира много опасно, а Конте изчисти с шпагат в корнер. Положението бе прегледано с ВАР и след него реферът Давидов прецени, че футболистът на пловдивчани е избил с ръка и отсъди дузпа.

Зад топката застана Чандъров, който вкара с изстрел в долния десен ъгъл.

Малко по-късно, в 42-рата минута, Черно море за малко не удвои. Чандъров получи пас с пета и шутира, а след рикошет топката излезе в корнер близо до десния страничен стълб.

След почивката домакините продължиха да доминират, но в 62-рата минута Ботев пропусна да изравни. Илиев стреля с глава от 11 метра, а Томов спаси. Само 180 секунди по-късно Маскоте направи сериозен пропуск, тъй като не реализира от границата на малкия пеналт.

Черно море отговори чрез Дончев, който засече с глава центриране отляво, а Наумов улови.

В 73-ата минута защитникът на Ботев Антоан Конте напусна терена, твърдейки, че е бил обиждан от привържениците на расистка основа. Неговите съотборници се опитаха да го убедят да остане, но той започна да се разправя и с тях, да ги дърпа и те да напуснат игрището, но не успя в намеренията си. След това се прибра в съблекалнята.


В крайна сметка реферът Георги Давидов действа по протокол и предупреди запалянковците на двата отбора, че при нови обиди на расистка основа ще прибере играчите в съблекалнята. Конте получи жълт картон за самоволно напускане на терена, а тъй като отказа да се върне, бе заменен от Видев и играта продължи след над 15-минутната разправия.

Оказа се, че Конте е имал подобен инцидент и през 2019 г. в израелското първенство, когато е напуснал терена по сходен начин.

Това принуди съдията да даде продължение от 16 минути. В 9-ата Черно море като по чудо не удвои. Дробаров отправи удар с глава от три-четири метра, а Наумов спаси.

В 104-ата минута домакините получиха втора дузпа за съприкосновение между Панайотов и Балоянис. Решението на Давидов бе доста спорно, но ВАР арбитрите го потвърдиха. Дончев реализира от бялата точка за 2:0.

ЧЕРНО МОРЕ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ) 2:0

1:0 Асен Чандъров 41 д.
2:0 Асен Дончев 104 д.

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 3. Атанасов, 10. Чандъров, 13. Няголов, 19. Лазаров, 26. Бандаро, 28. Дробаров, 29. Бейхан, 50. Томбак, 71. Панайотов, 77. Сидни

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 29. Наумов, 7. Илиев, 13. Цонов, 14. Алгара, 19. Конте, 22. Куатенг, 30. Маскоте, 38. Балоянис, 77. Араухо, 87. Петров, 90. Калу


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    0 0 Отговор
    Много обидчиво това Конте, бе! Не е ли номер, с надежда да накажат Ч. море и да подарят победата на Ботев?

    19:31 09.05.2026

