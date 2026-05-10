Огън и жупел! Дербито на Прага не завърши

10 Май, 2026 08:59 1 085 2

Преди прекъсването Спарта поведе в 22-ата минута с гол на Ян Кухта, но Оскар Дорли изравни 9 минути по-късно

Ивайло Борисов

Дербито на Прага между Славия и Спарта бе прекъснато в самия му край, след като феновете на „червено белите“ нахлуна на терена и нападнаха сектора с гостуващи привърженици на Спарта, в резултат на което се наложи намеса на полицията. Преди прекъсването Спарта поведе в 22-ата минута с гол на Ян Кухта, но Оскар Дорли изравни 9 минути по-късно. „Желязна Спарта“ си върна аванса две минути след началото на втората част, когато вкара Асгер Сьоренсен.

Славия обаче се вдигна и вкара 2 гола в рамките на 52-ата и 53-ата минути, като първо Щепан Халупек изравни, а Давид Зима оформи обрата за домакините, които останаха с 10 души на терена в 59-ата минута след директен червен картон на Томаш Хори.

В добавеното време на мача множество привърженици на Славия Прага нахлуха на терена, пробягаха го по цялата му дължина и нападнаха сектора за гости на „Фортуна Арена“, като започнаха да целят привържениците на Спарта с факли и други подръчни материали. Полицията се намеси бързо и предотврати масово сбиване между феновете на двата отбора, но дербито бе прекратено.


  • 1 Сега, всички

    3 0 Отговор
    Тия агиткаджии, под строй и в в планините да засаждат дръачета!
    Три месеца на палатки.
    Трудът облагородява!

    Коментиран от #2

    09:30 10.05.2026

  • 2 Безнаказаността

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сега, всички":

    води до по сериозни последствия!Агитките се използват за масовки на протести на политически партии!

    09:37 10.05.2026

