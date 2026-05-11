Крилото на ЦСКА подкрепи Конте и Сула

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими подкрепи в социалните мрежи бившия си съотборник в Ботев Пловдив Антоан Конте, както и футболиста на вечния съперник Левски Мазир Сула.

Както е известно, двамата имаха проблеми през уикенда, свързани с дискриминация от страна на фенове, а голмайсторът на армейците в последните два мача обяви, че подобни действия нямат място нито във футбола, нито в обществото.