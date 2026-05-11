Жозе Моуриньо: Не съм имал контакт с Реал Мадрид. Никакъв!

11 Май, 2026 13:00 425 0

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо настоява, че не е имал абсолютно никакъв контакт с клуба за евентуално завръщане в Реал Мадрид това лято.

„Белите“ търсят нов старши треньор, след като и минималните им надежди да спечелят титлата в Ла Лига приключиха с поражение с 0:2 от големия съперник Барселона в неделя вечер.

„Все още има хора, които говорят за Реал Мадрид, но аз го избягвам да правя това“, каза той на последната си пресконференция.

„Правя го напълно искрено. Не съм имал никакъв контакт, нито с президента, нито с някоя от ключовите фигури в тима, и по мое собствено решение, точно както съм правил в подобни ситуации през кариерата си, особено сега, във финалната фаза на сезона, не съм говорил с никого", каза Моуриньо.

"Не съм имал контакт с Реал Мадрид, никакъв, и няма да имам такъв поне до последния шампионатен мач срещу Ещорил. След това има прозорец от една седмица, в който ще бъда свободен да говоря с когото преценя, че трябва, но всички истории, които се въртят, искания, срещи, са само спекулации", добави той.


