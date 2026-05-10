Мбапе аут за "Ел Класико"

Реал Мадрид ще бъде без своята френска суперзвезда Килиан Мбапе за неделното дерби срещу Барселона на "Камп Ноу". Причината е травмата в мускула на левия му крак.

Мбапе все още не е възстановен на 100%. Ръководството на клуба е взело решение да не рискува с нападателя, особено след като Реал Мадрид вече няма реални шансове за титлата в Ла Лига.

В събота Мбапе не завърши тренировката със съотборниците си в базата Валдебебас, а в неделя не успя да премине фитнес теста. Така окончателно беше потвърдено, че той няма да бъде част от състава за най-голямото дерби в испанския футбол.

Отсъствието на Мбапе идва на фона на противоречия, свързани с поведението му по време на възстановяването.

Френският нападател беше критикуван, след като в почивните си дни пътува до Италия и Франция, докато все още се лекуваше от контузията. Това предизвика недоволство сред феновете и медиите, които поставиха под въпрос неговата ангажираност към отбора.

Загубата на Мбапе е сериозен удар за Реал Мадрид. Статистиката показва, че той вкарва срещу Барселона средно на всеки 67 минути, впечатляващо темпо, което прави отсъствието му още по-осезаемо.