Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мбапе аут за "Ел Класико"

Мбапе аут за "Ел Класико"

10 Май, 2026 15:30 738 3

  • реал мадрид-
  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • барселона-
  • ел класико-
  • контузия

Мбапе все още не е възстановен на 100%

Мбапе аут за "Ел Класико" - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид ще бъде без своята френска суперзвезда Килиан Мбапе за неделното дерби срещу Барселона на "Камп Ноу". Причината е травмата в мускула на левия му крак.

Мбапе все още не е възстановен на 100%. Ръководството на клуба е взело решение да не рискува с нападателя, особено след като Реал Мадрид вече няма реални шансове за титлата в Ла Лига.

В събота Мбапе не завърши тренировката със съотборниците си в базата Валдебебас, а в неделя не успя да премине фитнес теста. Така окончателно беше потвърдено, че той няма да бъде част от състава за най-голямото дерби в испанския футбол.

Отсъствието на Мбапе идва на фона на противоречия, свързани с поведението му по време на възстановяването.

Френският нападател беше критикуван, след като в почивните си дни пътува до Италия и Франция, докато все още се лекуваше от контузията. Това предизвика недоволство сред феновете и медиите, които поставиха под въпрос неговата ангажираност към отбора.

Загубата на Мбапе е сериозен удар за Реал Мадрид. Статистиката показва, че той вкарва срещу Барселона средно на всеки 67 минути, впечатляващо темпо, което прави отсъствието му още по-осезаемо.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОСНОВНАТА ПРИЧИНА

    6 1 Отговор
    Е КОНТУЗИЯ НА МОЗЪКА. ПРИ ТЪМНИЧКИТЕ ТОЙ Е ДЕФИЦИТ. А И БЕЗ НЕГО Е ПО ДОБРЕ ЗА РЕАЛ.

    15:43 10.05.2026

  • 2 Тоя е

    1 1 Отговор
    Негъъъъър...

    15:55 10.05.2026

  • 3 Без него

    0 0 Отговор
    Реал вече има големи шансове за победа

    16:32 10.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове