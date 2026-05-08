Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гьозтепе на Станимир Стоилов изненадва света: Остави Ливърпул и Челси зад себе си в престижна футболна класация

Гьозтепе на Станимир Стоилов изненадва света: Остави Ливърпул и Челси зад себе си в престижна футболна класация

8 Май, 2026 16:18 666 0

  • гьозтепе-
  • станимир стоилов-
  • футбол-
  • класация-
  • cies-
  • ливърпул-
  • челси-
  • реал мадрид-
  • галатасарай-
  • суперлига-
  • лига на конференциите-
  • експлозивна игра-
  • спортни новини

Турският тим на българския треньор впечатлява с експлозивна игра

Гьозтепе на Станимир Стоилов изненадва света: Остави Ливърпул и Челси зад себе си в престижна футболна класация - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе се изкачи до челните позиции в глобална класация за най-динамични отбори, изпреварвайки именити клубове като Ливърпул и Челси. Това сочи мащабно проучване на Международния център за спортни изследвания (CIES), което анализира представянето на цели 60 първенства по света.

В изследването, което измерва броя на ускоренията на футболистите до над 25 км/ч за 90 минути, турският Гьозтепе дели престижното четвърто място с испанския колос Реал Мадрид, като и двата отбора постигат впечатляващ индекс от 2.04. На върха на класацията се изкачва Галатасарай с резултат 2.21, следван от английския Борнемут (2.08) и шведския Хекен (2.07).

Любопитен факт е, че Гьозтепе изпреварва по този показател дори световноизвестни клубове като Ливърпул (2.03) и Челси (1.94), които остават зад турския тим. В топ 10 попадат още белгийският Вестерло, както и английските Тотнъм и Брентфорд, което подчертава колко оспорвана е надпреварата за най-експлозивен отбор.

Въпреки ограничените финансови възможности спрямо конкурентите в турската Суперлига, Станимир Стоилов успява да наложи модерен и агресивен стил на игра, който носи резултати. Гьозтепе, известен с прозвището „Гьоз-Гьоз“, в момента заема пето място в първенството и има реални шансове да се класира за Лигата на конференциите, ако запази позицията си и Трабзонспор триумфира в Купата на Турция.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове