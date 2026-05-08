Гьозтепе на Станимир Стоилов изненадва света: Остави Ливърпул и Челси зад себе си в престижна футболна класация

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе се изкачи до челните позиции в глобална класация за най-динамични отбори, изпреварвайки именити клубове като Ливърпул и Челси. Това сочи мащабно проучване на Международния център за спортни изследвания (CIES), което анализира представянето на цели 60 първенства по света.

В изследването, което измерва броя на ускоренията на футболистите до над 25 км/ч за 90 минути, турският Гьозтепе дели престижното четвърто място с испанския колос Реал Мадрид, като и двата отбора постигат впечатляващ индекс от 2.04. На върха на класацията се изкачва Галатасарай с резултат 2.21, следван от английския Борнемут (2.08) и шведския Хекен (2.07).

Любопитен факт е, че Гьозтепе изпреварва по този показател дори световноизвестни клубове като Ливърпул (2.03) и Челси (1.94), които остават зад турския тим. В топ 10 попадат още белгийският Вестерло, както и английските Тотнъм и Брентфорд, което подчертава колко оспорвана е надпреварата за най-експлозивен отбор.

Въпреки ограничените финансови възможности спрямо конкурентите в турската Суперлига, Станимир Стоилов успява да наложи модерен и агресивен стил на игра, който носи резултати. Гьозтепе, известен с прозвището „Гьоз-Гьоз“, в момента заема пето място в първенството и има реални шансове да се класира за Лигата на конференциите, ако запази позицията си и Трабзонспор триумфира в Купата на Турция.