Шаби Алонсо е фаворитът за треньор на Челси

Челси смята наемането на испанския треньор Шаби Алонсо за свой основен приоритет, твърди Бен Джейкъбс от talkSPORT.

Според източника самият Алонсо е отворен за работа във Висшата лига. Клубът се надява да назначи нов мениджър преди Мондиал 2026 Други имена в краткия списък със специалисти, които лондонският клуб обмисля, включват настоящите мениджъри на Борнемут - Андони Ираола, Кристъл Палас - Оливър Гласнер, Фулъм - Марко Силва, както и Филипе Луис, който наскоро бе освободен от Фламенго и спечели златен дубъл с “рубро-негро” в края на 2025 г., вдигайки Копа Либертадорес и титлата в Бразилейро Betano.

След 36 кръга в Премиър лийг Челси се намира на девето място с изоставане от 2 точки от зона “Европа”. Лондончани имаха общо трима наставници през кампанията до момента, като в разгара на лятото, водени от Енцо Мареска, те спечелиха дебютното издание на новия формат на Шампионската лига. Той обаче бе уволнен неочаквано в първите часове на 2026 г., въпреки че под негово ръководство “сините” победиха Барселона с 3:0 и бяха на полпозишън в битката за топ 8 на основната схема в Шампионската лига, а на негово място бе назначен Лиъм Росиниър. Той имаше относително стабилен период, класирайки тима за 1/2-финалите в ФА Къп, но натрупа серия от пет поредни загуби и Челси се отдалечи от топ 5. Така се стигна до второто уволнение край тъчлинията на “Стамфорд Бридж” и временно назначение получи Калъм Макфарлън, който окончателно загуби битката за участие в Шампионската лига през следващия сезон.

🚨 Chelsea have held encouraging discussions over a move for Xabi Alonso but are keeping their options open and are closely monitoring Andoni Iraola’s situation. (@guardian_sport) #CFC pic.twitter.com/31pGQgBrUo — ChelseaReport (@chelsreport_) May 12, 2026