Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шаби Алонсо е фаворитът за треньор на Челси

Шаби Алонсо е фаворитът за треньор на Челси

13 Май, 2026 07:59 742 2

  • шаби алонсо-
  • челси-
  • футбол-
  • висша лига

Според източника самият Алонсо е отворен за работа във Висшата лига

Шаби Алонсо е фаворитът за треньор на Челси - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Челси смята наемането на испанския треньор Шаби Алонсо за свой основен приоритет, твърди Бен Джейкъбс от talkSPORT.

Според източника самият Алонсо е отворен за работа във Висшата лига. Клубът се надява да назначи нов мениджър преди Мондиал 2026 Други имена в краткия списък със специалисти, които лондонският клуб обмисля, включват настоящите мениджъри на Борнемут - Андони Ираола, Кристъл Палас - Оливър Гласнер, Фулъм - Марко Силва, както и Филипе Луис, който наскоро бе освободен от Фламенго и спечели златен дубъл с “рубро-негро” в края на 2025 г., вдигайки Копа Либертадорес и титлата в Бразилейро Betano.

След 36 кръга в Премиър лийг Челси се намира на девето място с изоставане от 2 точки от зона “Европа”. Лондончани имаха общо трима наставници през кампанията до момента, като в разгара на лятото, водени от Енцо Мареска, те спечелиха дебютното издание на новия формат на Шампионската лига. Той обаче бе уволнен неочаквано в първите часове на 2026 г., въпреки че под негово ръководство “сините” победиха Барселона с 3:0 и бяха на полпозишън в битката за топ 8 на основната схема в Шампионската лига, а на негово място бе назначен Лиъм Росиниър. Той имаше относително стабилен период, класирайки тима за 1/2-финалите в ФА Къп, но натрупа серия от пет поредни загуби и Челси се отдалечи от топ 5. Така се стигна до второто уволнение край тъчлинията на “Стамфорд Бридж” и временно назначение получи Калъм Макфарлън, който окончателно загуби битката за участие в Шампионската лига през следващия сезон.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разби РМ, сега и Челси

    1 0 Отговор
    Колко некадърен и корумпиран трябва да е, за да замени Родриго с бездарното връзкарче Мастантуоно, Вини с Гарсия и т. н.

    09:14 13.05.2026

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    "Челсея"-та ще си го гушне.

    13:26 13.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове