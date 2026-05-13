Треньорът на Барселона потвърди за новия договор и коментира действията на Ямал

13 Май, 2026 09:29 1 613 0

Флик отказа да влиза в сравнения с Реал Мадрид и уточни, че фокусът му е изцяло върху развитието на Барселона

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Наставникът на Барселона Ханс-Дитер Флик говори пред медиите преди гостуването на Алавес в сряда от 22:30 часа, като основната тема естествено бе спечелената титла в Ла Лига. Каталунците триумфираха по впечатляващ начин, след като победиха големия си съперник Реал Мадрид с 2:0 в “Ел Класико“, а ден по-късно отпразнуваха успеха с грандиозен парад по улиците на града.

Въпреки еуфорията около шампионската титла, германският специалист подчерта, че отборът все още има цели до края на сезона.

„Нашата цел е да достигнем 100 точки и трябва да спечелим трите мача. Празнувахме много, но можем да играем добре.“

Флик коментира и очакваното удължаване на договора му с клуба, който в момента е валиден до 2027-а година.

„Обявено ли е? Съжалявам, но имах много неща в главата си. Много съм благодарен на клуба, че ще мога да бъда треньор до 2028 г. Клубът ще има правото да го прекрати, както и аз. За тази допълнителна година под опция ще се говори по-късно. През последните дни ми стана ясно, че съм на правилното място. Сега трябва да продължим да печелим и да се опитаме отново да спечелим Шампионската лига. Много съм благодарен на клуба за доверието.“

Треньорът на каталунците засегна и селекцията, както и баланса между младите таланти и звездите в състава.

„Важното е комбинацията от Ла Масия с топ играчи от световна класа, това е, което имаме тук. Левандовски и Рашфорд? Ценя ги много, много съм им благодарен, но трябва да анализираме всичко и ще видим в края на сезона.“

Флик отказа да влиза в сравнения с Реал Мадрид и уточни, че фокусът му е изцяло върху развитието на Барселона.

„Еготата в Барса и Реал Мадрид? Нито за миг не мисля за Реал Мадрид, всеки треньор си има своите неща в отбора. За нови попълнения е говорено с Деко, ясно ни е какво търсим, но все още не е готово.“

Германецът бе попитан и за младата звезда Ламин Ямал, който по време на празненствата развя палестинско знаме.

„Обикновено не харесвам тази тема, говорих с него, трябва да се вземе предвид какво очакват хората от нас, но той е пълнолетен, на 18 години е, това е негово решение... И беше много емоционално да видя сълзи в очите на хората по време на празненството. Първото нещо, което трябва да направим, е да правим хората щастливи. И се гордея с това и го казах на играчите, защото беше труден сезон заради контузиите.“

Флик обърна внимание и на сериозните кадрови проблеми, с които Барселона е трябвало да се справя през сезона, но въпреки това е успяла да изгради стабилен и ефективен състав.

„Имаше ключови играчи, които не бяха на разположение в някои моменти като Ламин, Педри, Рафиня, Френки... И е невероятно какъв сезон направихме и как се подобрихме през последните два месеца в атака и в защита. Ние сме отборът с най-малко допуснати голове и никой не го очакваше“, каза още Флик.


