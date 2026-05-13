Даниел Боримиров: Искаме трайно присъствие в Европа

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че клубът иска трайно присъствие в Европа. Поради тази причина "сините" не искат да се разделят с основните си футболисти.

„Искаме да присъстваме трайно и да се представим по най-добрия начин в Европа. Заради това не искаме да се разделяме с футболисти от основния състав. Отделно всеки би желал да играе с Левски в евротурнирите. Разсъждавам от моята позиция и не мисля, че някой би искал да ходи в друг отбор, ако Левски е част от турнирите“, коментира пред „Мач Телеграф“ изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров.