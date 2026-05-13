Новини
Спорт »
Световен футбол »
Даниел Боримиров: Искаме трайно присъствие в Европа

Даниел Боримиров: Искаме трайно присъствие в Европа

13 Май, 2026 09:59 894 20

  • левски-
  • даниел боримиров-
  • футбол

Заради това не искаме да се разделяме с футболисти от основния състав

Даниел Боримиров: Искаме трайно присъствие в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че клубът иска трайно присъствие в Европа. Поради тази причина "сините" не искат да се разделят с основните си футболисти.

„Искаме да присъстваме трайно и да се представим по най-добрия начин в Европа. Заради това не искаме да се разделяме с футболисти от основния състав. Отделно всеки би желал да играе с Левски в евротурнирите. Разсъждавам от моята позиция и не мисля, че някой би искал да ходи в друг отбор, ако Левски е част от турнирите“, коментира пред „Мач Телеграф“ изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я па тоя!!!😲

    21 2 Отговор
    За трайно присъствие трябва Гонзо да е шеф на УЕФА!😂

    Коментиран от #2

    10:04 13.05.2026

  • 2 Даниел

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Я па тоя!!!😲":

    А каква ли е причината за едно трайно отсъствие????

    Коментиран от #12

    10:09 13.05.2026

  • 3 Тоо

    14 1 Отговор
    Хубаво искате ,ама можете ли

    10:10 13.05.2026

  • 4 платете си

    11 3 Отговор
    задълженията 21 милки и козирка , и тогава

    Коментиран от #9

    10:11 13.05.2026

  • 5 Ханко

    17 3 Отговор
    Боре зетя се изказа , пардон изходи отново …..
    Всички знаем защо боре зетя е директор в уеФски ! Иначе си е боре тЪъпото …..

    Коментиран от #11

    10:14 13.05.2026

  • 6 Иван Грозни

    9 1 Отговор
    Ние сме в европа, но винаги на опашката. Какво повече от това искате. Малко са ви парите или какво още.

    10:20 13.05.2026

  • 7 даже и по втори

    6 1 Отговор
    места сте втори евро ииииидиоти , селтик ви бие

    10:29 13.05.2026

  • 8 Артилерист

    8 1 Отговор
    Трайно присъствие на Левски в Европа, както трайно присъства Боримиров в "Мюнхен 1860". А бе, къде е, тоз отбор сега?

    10:30 13.05.2026

  • 9 Левски 1914

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "платете си":

    Един отбор, не можа да си плати задълженията ,като ощети държавата с 30 и няколко милиона лева и на 09 09 2016г ФАЛИРА!

    10:30 13.05.2026

  • 10 ШЕФА

    7 3 Отговор
    Трайно може да присъствате само в обора на Герена !!!!!!!!!!!!!!

    10:54 13.05.2026

  • 11 Викаш,

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ханко":

    друго си е Дихонов да ти е шеф, нали? Станал нарицателно и единица за тъпота! А ти на колко дихона си по скалата??

    10:54 13.05.2026

  • 12 Варна

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    Причината е мнооооого проста.Изпълнителен Директор Наско Раев койте е единственият Президент в историята на футбола който не е дал и една стотинка за клуба,НО е вземал мноооого богато и другата причина е този клоун от снимката.Двама некадърници и мошеници. Само ЦСКА

    Коментиран от #14, #17

    10:58 13.05.2026

  • 13 ТРАЙНО ПРИСЪСТВИЕ

    1 3 Отговор
    ДО ВАДУЦ И ОБРАТНО. ЩОМ ВИЕ СЪС ОРБИТАЛНИЯ СЕ ВЪРТИТЕ ОЩЕ В ПОРОЧНАТА ОРБИТА ЗНАЧИ НИЩО НЯМА ДА СТАНЕ. КАКТО ПОСЛЕДНИТЕ 6 ГОДИНИ. А ЗА СЕЛСКИЯТ КАКТО НЕКОЙ ПИШЕ КАСИЕРА НА БАНКА ЩОМ ВИ Е ИЗБРАЛ ЗНАЧИ КЛАНА МУТРОС ОЩЕ Е НАВЛАСТ ТАМ.

    11:06 13.05.2026

  • 14 ЗА ВСИЧКО

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Варна":

    Си точен но за само ЦСКА не. Само ЛЕВСКИ НО ОНЯ ПРЕДИ 45 ГОДИНИ.

    11:08 13.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ББПП

    4 4 Отговор
    Ами вие трайно присъстват,... като Евро.диоти

    11:45 13.05.2026

  • 17 Левски 1914

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Варна":

    Благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ ,не сложи ТИРЕ и не стана МЕНТЕ, благодарение на Неско Сираков ЛЕВСКИ стана шампион, без Мъри и Иво Ивков,които се пишеха големи левскари. Наско Сираков е много добър ръководител и организатор доказал го е не един път.

    Коментиран от #20

    11:46 13.05.2026

  • 18 Баш Левскар

    2 2 Отговор
    Ами не се помайвайте, ами вземете поне 2-ма стабилни футболисти!

    13:16 13.05.2026

  • 19 Ще ви

    2 0 Отговор
    Оставят 17 дни... Колкото предната голова разлика..

    14:19 13.05.2026

  • 20 ББПП

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Левски 1914":

    Грешиш, благодари на прасето с тиква

    15:50 13.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове