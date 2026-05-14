Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Донийл Мален остава в Рим

Донийл Мален остава в Рим

14 Май, 2026 15:03 474 0

  • рома-
  • донийл мален-
  • нападател-
  • олимпико-
  • трансферен прозорец-
  • под наем-
  • астън вила

Голмайсторът официално собственост на Рома след впечатляващ сезон

Донийл Мален остава в Рим - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рома финализира сделката за привличането на Донийл Мален. Нидерландският нападател, който пристигна на "Олимпико" през зимния трансферен прозорец под наем от Астън Вила, вече е напълно собственост на римския гранд. Италианските медии разкриват, че "вълците" са активирали клаузата за откупуване на стойност 25 милиона евро, след като тимът си осигури участие в европейските клубни турнири.

Любопитен обрат доведе до осъществяването на трансфера – клаузата за задължително закупуване на Мален се задейства автоматично, след като Интер триумфира в Купата на Италия. Така Рома си гарантира място в Европа, а с това и услугите на 27-годишния нападател, който се превърна в истинска сензация в Серия А. ---

Мален бързо се превърна в любимец на тифозите, след като реализира 13 попадения и подаде за още два гола в едва 16 шампионатни срещи. С неговата помощ "джалоросите" се изкачиха до петата позиция в класирането, а в оставащите два кръга ще се борят със зъби и нокти за място в топ 4 и завръщане в Шампионската лига.

Преди да облече екипа на Рома, Донийл Мален е защитавал цветовете на Борусия Дортмунд и ПСВ Айндховен, а футболните си умения е шлифовал в академиите на Арсенал и Аякс.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове