Донийл Мален остава в Рим

Рома финализира сделката за привличането на Донийл Мален. Нидерландският нападател, който пристигна на "Олимпико" през зимния трансферен прозорец под наем от Астън Вила, вече е напълно собственост на римския гранд. Италианските медии разкриват, че "вълците" са активирали клаузата за откупуване на стойност 25 милиона евро, след като тимът си осигури участие в европейските клубни турнири.

Любопитен обрат доведе до осъществяването на трансфера – клаузата за задължително закупуване на Мален се задейства автоматично, след като Интер триумфира в Купата на Италия. Така Рома си гарантира място в Европа, а с това и услугите на 27-годишния нападател, който се превърна в истинска сензация в Серия А. ---

Мален бързо се превърна в любимец на тифозите, след като реализира 13 попадения и подаде за още два гола в едва 16 шампионатни срещи. С неговата помощ "джалоросите" се изкачиха до петата позиция в класирането, а в оставащите два кръга ще се борят със зъби и нокти за място в топ 4 и завръщане в Шампионската лига.

Преди да облече екипа на Рома, Донийл Мален е защитавал цветовете на Борусия Дортмунд и ПСВ Айндховен, а футболните си умения е шлифовал в академиите на Арсенал и Аякс.