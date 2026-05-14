Игор Тиаго е сред номинираните за „Играч на сезона“ в Англия

14 Май, 2026 16:15 534 0

  • лудогорец-
  • игор тиаго-
  • футбол-
  • брентфорд

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Огромно признание в Англия получи бившият нападател на Лудогорец – Игор Тиаго, който този сезон блести за Брентфорд. Бразилецът бе номиниран за „Играч на сезона“ във Висшата лига заедно с още 7 футболисти. Победителят ще бъде определен чрез гласуване на фенове и експерти, което продължава до 18 май.

С номинации са трима играчи на лидера Арсенал – Давид Рая, Деклан Райс и Габриел Магаляеш, както и двама от Манчестър Сити – Ерлинг Халанд и Антоан Семеньо, който през есента игра за Борнемут. Тяхна конкуренция са още капитанът на Манчестър Юнайтед - Бруно Фернандеш и голмайсторът на Нотингам – Морган Гибс-Уайт.

Ето сезонът на номинираните в цифри:

- Давид Рая (Арсенал) – 24 победи, 7 равенства, 5 загуби/ 18 чисти мрежи;

- Деклан Райс (Арсенал) – 23 победи, 7 равенства, 5 загуби/ 4 гола, 5 асистенции;

- Габриел Магаляеш (Арсенал) – 20 победи, 6 равенства, 4 загуби/ 3 гола, 4 асистенции, 16 чисти мрежи;

- Ерлинг Халанд (Манчестър Сити) – 21 победи, 8 равенства, 5 загуби/ 26 гола, 8 асистенции;

- Антоан Семеньо (Манчестър Сити/Борнемут) – 16 победи, 11 равенства, 8 загуби/ 16 гола, 4 асистенции;

- Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед) – 17 победи, 9 равенства, 7 загуби/ 8 гола, 19 асистенции;

- Игор Тиаго (Брентфорд) – 14 победи, 9 равенства, 13 загуби/ 22 гола, 1 асистенция;

- Морган Гибс-Уайт (Нотингам Форест) – 11 победи, 9 равенства, 15 загуби/ 13 гола, 4 асистенции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

