Игор Тиаго е сред номинираните за „Играч на сезона“ в Англия

Огромно признание в Англия получи бившият нападател на Лудогорец – Игор Тиаго, който този сезон блести за Брентфорд. Бразилецът бе номиниран за „Играч на сезона“ във Висшата лига заедно с още 7 футболисти. Победителят ще бъде определен чрез гласуване на фенове и експерти, което продължава до 18 май.

С номинации са трима играчи на лидера Арсенал – Давид Рая, Деклан Райс и Габриел Магаляеш, както и двама от Манчестър Сити – Ерлинг Халанд и Антоан Семеньо, който през есента игра за Борнемут. Тяхна конкуренция са още капитанът на Манчестър Юнайтед - Бруно Фернандеш и голмайсторът на Нотингам – Морган Гибс-Уайт.

Ето сезонът на номинираните в цифри:

- Давид Рая (Арсенал) – 24 победи, 7 равенства, 5 загуби/ 18 чисти мрежи;

- Деклан Райс (Арсенал) – 23 победи, 7 равенства, 5 загуби/ 4 гола, 5 асистенции;

- Габриел Магаляеш (Арсенал) – 20 победи, 6 равенства, 4 загуби/ 3 гола, 4 асистенции, 16 чисти мрежи;

- Ерлинг Халанд (Манчестър Сити) – 21 победи, 8 равенства, 5 загуби/ 26 гола, 8 асистенции;

- Антоан Семеньо (Манчестър Сити/Борнемут) – 16 победи, 11 равенства, 8 загуби/ 16 гола, 4 асистенции;

- Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед) – 17 победи, 9 равенства, 7 загуби/ 8 гола, 19 асистенции;

- Игор Тиаго (Брентфорд) – 14 победи, 9 равенства, 13 загуби/ 22 гола, 1 асистенция;

- Морган Гибс-Уайт (Нотингам Форест) – 11 победи, 9 равенства, 15 загуби/ 13 гола, 4 асистенции.