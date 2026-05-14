Арне Слот: Имам всички основания да вярвам, че ще водя Ливърпул и през новия сезон

14 Май, 2026 16:30 570 4

По време на последната си пресконференция нидерландецът коментира слуховете за евентуална раздяла и сподели подробности около плановете на клуба за лятната селекция

Арне Слот: Имам всички основания да вярвам, че ще водя Ливърпул и през новия сезон - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот внесе яснота относно бъдещето си на „Анфийлд“, като категорично заяви, че очаква да води отбора и през следващата кампания. По време на последната си пресконференция нидерландецът коментира слуховете за евентуална раздяла и сподели подробности около плановете на клуба за лятната селекция.

Запитан дали може да потвърди категорично, че ще остане на поста си, Слот отговори: „Не мисля, че решавам това сам, но имам всички основания да вярвам, че ще бъда мениджър на Ливърпул и през следващия сезон. Първо, имам действащ договор с клуба и второ – съдя по разговорите, които водим в момента. Това е моето виждане по въпроса.“

Той допълни, че клубът вече работи активно по подготовката за следващата година. „Знаем къде ще бъде предсезонното ни турне. Плановете са начертани, а разговорите с ръководството за нови играчи продължават, като аз съм пряко включен в този процес.“

Слот не подмина и темата за недоволството на част от привържениците след колебливите резултати. Според него социалните мрежи са променили начина, по който се възприема работата на един треньор.

„Светът стигна до момент, в който ако един мениджър или клуб не направят най-добрия си сезон, веднага започват дебати. Това се случва навсякъде, не само в Ливърпул. Това е новата реалност във футбола,“ коментира Слот.

Той подходи с чувство за хумор към негативните коментари. „Всеки има право на мнение. Преди 10-15 години тези неща се говореха само в пъба и не всеки ги чуваше. Сега вероятно пак се говорят в пъба, но ако съдя по това, което чета – някои хора май са попрекалили с питиетата! Всичко вече е на открито. Щях да се изненадам, ако в Ливърпул беше различно.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Жозе Моуриньо би бил идеален за Ливърпул,щото играе в защита с 4ма за разлика от Арне Слот ,който пуска 6 защитници

    Коментиран от #3

    16:55 14.05.2026

  • 2 Ганчо

    3 0 Отговор
    Дано не е прав, взе готов отбор от германеца и стана шампион, втория му сезон е много слаб, доно поне се класират за ШЛ.

    17:22 14.05.2026

  • 3 Файърфлай

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Какви защитници бе,колега,40 гола са ни вкарали.Срам и позор ! 40 и кусур! На Клоп тактиката му беше "Атаката е най-добрата защита".Тоя мушмул ако остане,боя се ,че догодина ни чака съдбата на "Тотнъм".

    17:38 14.05.2026

  • 4 Тома

    4 0 Отговор
    Най големите ръбове са нидерландските треньори.Взе готов шампионски отбор на Ливърпул и го направи най смешния отбор.Този трябва с шутове да го изгонят.

    18:30 14.05.2026

