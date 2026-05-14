Арне Слот: Имам всички основания да вярвам, че ще водя Ливърпул и през новия сезон

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот внесе яснота относно бъдещето си на „Анфийлд“, като категорично заяви, че очаква да води отбора и през следващата кампания. По време на последната си пресконференция нидерландецът коментира слуховете за евентуална раздяла и сподели подробности около плановете на клуба за лятната селекция.

Запитан дали може да потвърди категорично, че ще остане на поста си, Слот отговори: „Не мисля, че решавам това сам, но имам всички основания да вярвам, че ще бъда мениджър на Ливърпул и през следващия сезон. Първо, имам действащ договор с клуба и второ – съдя по разговорите, които водим в момента. Това е моето виждане по въпроса.“

Той допълни, че клубът вече работи активно по подготовката за следващата година. „Знаем къде ще бъде предсезонното ни турне. Плановете са начертани, а разговорите с ръководството за нови играчи продължават, като аз съм пряко включен в този процес.“

Слот не подмина и темата за недоволството на част от привържениците след колебливите резултати. Според него социалните мрежи са променили начина, по който се възприема работата на един треньор.

„Светът стигна до момент, в който ако един мениджър или клуб не направят най-добрия си сезон, веднага започват дебати. Това се случва навсякъде, не само в Ливърпул. Това е новата реалност във футбола,“ коментира Слот.

Той подходи с чувство за хумор към негативните коментари. „Всеки има право на мнение. Преди 10-15 години тези неща се говореха само в пъба и не всеки ги чуваше. Сега вероятно пак се говорят в пъба, но ако съдя по това, което чета – някои хора май са попрекалили с питиетата! Всичко вече е на открито. Щях да се изненадам, ако в Ливърпул беше различно.“