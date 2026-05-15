Скандали с президента на Реал Мадрид и мощни освирквания за Мбапе при победа на „кралете“

15 Май, 2026 06:31 1 792 4

Отборът от Мадрид победи с 2:0

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид победи изпадналия от Ла Лига тим на Овиедо с 2:0. Първото попадение беше дело на младия нападател на „кралете“ Гонсало Гарсия в 44-ата минута, дошло след асистенция на Браим Диас. В края на срещата Джуд Белингам фиксира крайният резултат. Не обаче това беше най-интересното от този мач.

Това бе първият двубой на „Бернабеу“ след боя между Феде Валверде и Орелиен Чуамени, както и след шокиращата пресконференция на президента Флорентино Перес.

Преди, по време и след мача, напрежението на стадиона на Реал Мадрид беше огромно. Преди началния съдийски сигнал на мача босът на „лос бланкос“ влезе в спор с привърженик, заел мястото си на точно под президентската ложа.

В осмата минута стюардите принудително свалиха плакати на фенове, гласящи „Флорентино, тръгвай си вече“ и „Флорентино виновник“.

На 24 май ще се проведат президентски избори в Реал Мадрид, но за толкова малко време трудно някой може да изготви своята кандидатура. Иначе бизнесменът Енрике Рикелме вече призна, че иска един ден да оглави „кралския клуб“.

Любопитни бяха и реакциите на привържениците при споменаването на имената на някои от играчите. Например при излизането си от игра Орелиен Чуамени беше освиркан от по-голямата част от феновете.

Стадионът освирка мощно и Килиан Мбапе при влизането му в игра в 70-ата минута. Една от причината за недоволството срещу Мбапе е това, че той отиде на почивка в Италия, докато лекуваше контузия. След това пък пусна снимка как гледа Ел Класико, но вече при резултат 0:2, което вбеси още повече привържениците. Той бе освиркан и при всяко докосване до топката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    10 1 Отговор
    Време е Мбспе да ви ходи. Взема много пари, но не се раздава на терена, а даже клинчи. Да си го си у Францата там да предава фасони.
    Но какво да се прави, цингето си остава цинге, няма значение колко пари получава и как го карат да живее.

    Коментиран от #2, #3

    06:52 15.05.2026

  • 2 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Не ще и дума. Не е любимец на футболните продуценти!

    07:07 15.05.2026

  • 3 ПСЖ едва ли ще го вземат

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Той им направи такъв номер, че едва ли ще го вземат обратно.
    Виждаш как добре играят ПСЖ без него и печелят ШЛ.

    08:29 15.05.2026

  • 4 то дъска

    3 0 Отговор
    за кочина не става от него

    08:54 15.05.2026

