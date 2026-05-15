Скандали с президента на Реал Мадрид и мощни освирквания за Мбапе при победа на „кралете“

Реал Мадрид победи изпадналия от Ла Лига тим на Овиедо с 2:0. Първото попадение беше дело на младия нападател на „кралете“ Гонсало Гарсия в 44-ата минута, дошло след асистенция на Браим Диас. В края на срещата Джуд Белингам фиксира крайният резултат. Не обаче това беше най-интересното от този мач.

Това бе първият двубой на „Бернабеу“ след боя между Феде Валверде и Орелиен Чуамени, както и след шокиращата пресконференция на президента Флорентино Перес.

Преди, по време и след мача, напрежението на стадиона на Реал Мадрид беше огромно. Преди началния съдийски сигнал на мача босът на „лос бланкос“ влезе в спор с привърженик, заел мястото си на точно под президентската ложа.

В осмата минута стюардите принудително свалиха плакати на фенове, гласящи „Флорентино, тръгвай си вече“ и „Флорентино виновник“.

На 24 май ще се проведат президентски избори в Реал Мадрид, но за толкова малко време трудно някой може да изготви своята кандидатура. Иначе бизнесменът Енрике Рикелме вече призна, че иска един ден да оглави „кралския клуб“.

Любопитни бяха и реакциите на привържениците при споменаването на имената на някои от играчите. Например при излизането си от игра Орелиен Чуамени беше освиркан от по-голямата част от феновете.

Стадионът освирка мощно и Килиан Мбапе при влизането му в игра в 70-ата минута. Една от причината за недоволството срещу Мбапе е това, че той отиде на почивка в Италия, докато лекуваше контузия. След това пък пусна снимка как гледа Ел Класико, но вече при резултат 0:2, което вбеси още повече привържениците. Той бе освиркан и при всяко докосване до топката.