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Демерджиев: Стоян Мавродиев може да даде важна информация за много случаи, любопитен съм да го чуя

Демерджиев: Стоян Мавродиев може да даде важна информация за много случаи, любопитен съм да го чуя

5 Юни, 2026 14:51 395 5

  • стоян мавродиев-
  • иван демерджиев

Никой не е извел кмета на Кърджали, той е извикан на разпит, след като са извършени действия по неотложност

Демерджиев: Стоян Мавродиев може да даде важна информация за много случаи, любопитен съм да го чуя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стоян Мавродиев е задържан. Това което трябва да се поставя като въпроси, е да бъде осигурен на българското правосъдие и аз лично съм много любопитен да го чуя, убеден съм, че има много какво да каже, че може да ни насочи в действията по разследване на много случаи. Очаквам да го направи. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти.

Той коментира и случая с кмета на Кърджали: "Никой не е извел кмета на Кърджали, той е извикан на разпит, след като са извършени действия по неотложност. Тези действия са изцяло одобрени от съда и са законосъобразно извършени. Той е извикан да бъде разпитан във връзка със събраните документи. Моля, да не спекулираме."

Попитан как ще отговори на твърденията на Ерол Мюмюн, че използва МВР като „бухалка“, Демерджиев заяви: „Вие сте журналисти, направете си проверките в Кърджали – срещу колко хора са извършени действия в рамките на досъдебни производства или предварителни проверки. Вижте дали тези хора са с еднаква политическа окраска и дали всички действия са насочени срещу Ерол Мюмюн. Моят отговор е: не – на цялата територия се извършват действия срещу всички, за които има данни, че са извършили закононарушения.“

Припомняме, че на парламентарните избори през април 2026 г. Иван Демерджиев беше избран за народен представител от Кърджали.

На въпрос на журналисти дали вътрешният министър знае в Турция ли се намира Олег Невзоров, Демерджиев посочи, че въпросите са много по-сериозни от Олег Невзоров.

"Идентифицирали сме множество хора, свързани с този случай, част от тези хора са в структура, към която принадлежи Невзоров. Тази структура не се изчерпва с Олег Невзоров. Поискали сме съдействие и от партньорски служби, защото структурата е доста по-голяма. Изследваме и защо общинските и държавните органи най-малкото не са противодействали на тези явления, а някъде има данни и да са съдействали. Изследваме и връзките на Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места в изпълнителната власт или в политическите среди или в общинската власт".

Това е група, за която има данни, че се занимава с престъпления на територията на страната. Не бих се ангажирал, че всеки един в тази структура, се е занимавал с престъпления. Събрали сме хиляди документи, предадени са на прокуратурата. Правим всичко, за да установим пълния обем на хората замесени в действията на тази група, добави той.


България
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