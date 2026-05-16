Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски и ЦСКА ще изиграят последното "вечно дерби" за сезона

Левски и ЦСКА ще изиграят последното "вечно дерби" за сезона

16 Май, 2026 12:15 953 6

  • футбол-
  • левски-
  • цска-
  • вечното дерби-
  • хулио веласкес-
  • христо янев-
  • първа лига

Мачът е от 16:00 часа

Левски и ЦСКА ще изиграят последното "вечно дерби" за сезона - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес следобед, точно в 16:00 часа, Националният стадион "Васил Левски" ще се превърне в арена на поредния епичен сблъсък между двата гранда на българския футбол – Левски и ЦСКА. Вечното дерби, което винаги разпалва страстите на феновете, ще бъде ръководено от опитния съдия Радослав Гидженов и ще се излъчва пряко по Diema Sport.

"Сините" на Хулио Веласкес вече си осигуриха титлата в Първа лига и влизат в двубоя като безспорни лидери с внушителните 77 точки. В последните пет шампионатни срещи те записаха две победи, а статистиката им като домакини е впечатляваща – 14 успеха, едно равенство и само две поражения, при голова разлика 39:10. Въпреки това, Левски ще трябва да се справя без наказания Гашпер Търдин и контузения Стипе Вуликич, които пропускат дербито.

От другата страна на барикадата, "червените" на Христо Янев заемат третото място с 63 точки. Армейците също имат две победи в последните си пет мача, но като гости балансът им е по-скромен – седем победи, четири равенства и пет загуби, с голова разлика 18:14. Джеймс Ето’о ще гледа дербито отстрани заради наказание, а Мохамед Брахими остава под въпрос до последния момент. Треньорът Янев е изправен пред труден избор – дали да заложи на Факундо Родригес, който при нов жълт картон ще пропусне финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

Това ще бъде 169-ото издание на Вечното дерби в елита – двубой, който винаги носи заряд, независимо от моментната форма на отборите. Последната среща между Левски и ЦСКА завърши с категорична победа за "сините" – 3:1.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен на Ботев Враца

    5 1 Отговор
    начи у тиктока и фейсбоклука ша са напълни със джуклести патици и късопищовници с татуси квичащи и мучащи като метияви уфсе,а на терена поне 20 тъмнозелени дето са фанати по летищата и джунглите,на тва ли му викате вечно дерби,некоги се одеше на стадиона от цела България да гледа ФУТБОЛ СЪС БЪЛГАРСКИ ЗВЕЗДИ

    12:19 16.05.2026

  • 2 Факт

    1 1 Отговор
    Спускам завесите

    13:24 16.05.2026

  • 3 ЦСКА-ТО ЩЕ ИЗКАРАТ НЯКОЙ ЛЕВ

    0 1 Отговор
    Новия на Левски плаща здраво.

    13:34 16.05.2026

  • 4 Развитие

    1 1 Отговор
    Сега с ЦСКА, после пак с Лудогорец и так до края на........... !

    13:41 16.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Истината

    2 1 Отговор
    Тази ,,новина" вълнува само ,,Вет"- хазартните...

    14:08 16.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове