Левски и ЦСКА ще изиграят последното "вечно дерби" за сезона

Днес следобед, точно в 16:00 часа, Националният стадион "Васил Левски" ще се превърне в арена на поредния епичен сблъсък между двата гранда на българския футбол – Левски и ЦСКА. Вечното дерби, което винаги разпалва страстите на феновете, ще бъде ръководено от опитния съдия Радослав Гидженов и ще се излъчва пряко по Diema Sport.

"Сините" на Хулио Веласкес вече си осигуриха титлата в Първа лига и влизат в двубоя като безспорни лидери с внушителните 77 точки. В последните пет шампионатни срещи те записаха две победи, а статистиката им като домакини е впечатляваща – 14 успеха, едно равенство и само две поражения, при голова разлика 39:10. Въпреки това, Левски ще трябва да се справя без наказания Гашпер Търдин и контузения Стипе Вуликич, които пропускат дербито.

От другата страна на барикадата, "червените" на Христо Янев заемат третото място с 63 точки. Армейците също имат две победи в последните си пет мача, но като гости балансът им е по-скромен – седем победи, четири равенства и пет загуби, с голова разлика 18:14. Джеймс Ето’о ще гледа дербито отстрани заради наказание, а Мохамед Брахими остава под въпрос до последния момент. Треньорът Янев е изправен пред труден избор – дали да заложи на Факундо Родригес, който при нов жълт картон ще пропусне финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

Това ще бъде 169-ото издание на Вечното дерби в елита – двубой, който винаги носи заряд, независимо от моментната форма на отборите. Последната среща между Левски и ЦСКА завърши с категорична победа за "сините" – 3:1.