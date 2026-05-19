НСТС одобри увеличението на пенсиите

19 Май, 2026 15:53 527 16

Минималната пенсия става 347,51 евро от 1 юли

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията и законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев и група народодни представители. Допълнително беше обсъден и законопроект за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходите и извършването на разходите през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на ДОО за 2026 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. внесен от Владимир Раков и група народни представители. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

"НСТС не постигна единодушие по точка 1 и 2 на дневния ред, като работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но ще подходят конструктивно и ще дадат конкретни текстове за изменение и допълнение в текстовете на двата законопроекта между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти по точка 1 и 2. По точка 3 от дневния ред членовете на НСТС, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 г.", заяви Гълъб Донев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 347,51 евро

    11 1 Отговор
    Днес имаше статия за депутатските и министерските заплати.
    Бяха с една нула отгоре но и по две.

    15:56 19.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    А заплатите ще ги намалят.

    Коментиран от #8

    15:57 19.05.2026

  • 3 Милицай

    6 3 Отговор
    Лани ми я дигнаха с 70% заплатата, а на тия с 7% ха ха ха

    15:57 19.05.2026

  • 4 да питам

    6 2 Отговор
    Какъв осигурителен стаж трябва да има човек, за да изпадне на социална/минимална пенсия?

    15:57 19.05.2026

  • 5 Пенсионер от МBP на работа

    4 4 Отговор
    Ох, бабачкоуууу, урадих 6000 еврака чисто само от пенсията и заплатата! Обичам те, Гълъбе!

    Коментиран от #10

    15:58 19.05.2026

  • 6 байгън

    7 1 Отговор
    това е ясно то си е заложено по закон, сега мунчовците ще си правят PR ли !!! абе, какво става с борбата против олигарсите и мафията?

    Коментиран от #7

    15:58 19.05.2026

  • 7 абе

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "байгън":

    много питаш ти

    15:59 19.05.2026

  • 8 Пенсионер

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти и без това не работиш, просто дъниш съдружника ти, а той дъни жена ти. Сега и заплата ли искаш? И без това крадеш персонала, и го лъжеш постоянно, затова и те наричат клоун. Айде недей рева моля ти се.

    16:00 19.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пенсионерка

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пенсионер от МBP на работа":

    Всички за свещи и лекарства да ги даваш, държавен търтей.

    Коментиран от #16

    16:01 19.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 в кратце

    1 1 Отговор
    7% са едноголямонищо.

    16:02 19.05.2026

  • 13 тъй ли...

    1 1 Отговор
    Да чуя герберите как викат "Радев ни увеличи пенсиите".

    16:03 19.05.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    25 евро и 14 цента - това е увеличение от 7,2%, което е на ръба на официалната инфлация
    но имайки предвид, че тези хора потребяват пенсията си основно за преживяване - храни, лекарства, отопление, където реалната инфлация е в пъти по-голяма дори не покриват миналогодишната покупателна способност!

    А това е само за минималната пенсия - а другите? А минималната заплата, която е 480 евро - тя според господата успява да устои на инфлацията и трудещите се благоденстват?

    16:05 19.05.2026

  • 15 АБЕ

    0 0 Отговор
    С това вдигане само на минималната пенсия и с наложения така наречен таван,
    ще дойде време,когато минималната пенсия ще стигне тавана.

    16:07 19.05.2026

  • 16 полюционер

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пенсионерка":

    да го предвариш

    16:09 19.05.2026

