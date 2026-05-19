Колко череши и карпузи се купуват с депутатска заплата…

19 Май, 2026 17:09

847 кила череши или 2 824 килограма карпузи

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

4236 евро достигна основната депутатска заплата. Факт, след публикуването на новите данни за средното възнаграждение в обществения сектор, с което е обвързано и това на народните представители. Правилата са: заплатата на депутат е равна на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец на всяко тримесечие, припомня rodopi24.

На малката сергия в родопския град. Черешите са по пет евро за кило. Огромни карпузи, пристигнали от борсата край Пловдив. Цената им е 1,50 евро за кило.

Или с една депутатска заплата могат да се купят 847 кила череши или 2 824 килограма карпузи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    30 3 Отговор
    карпузи това дини ли са, защото това показва снимката

    Коментиран от #20

    17:17 19.05.2026

  • 2 Кокиша

    28 0 Отговор
    Колко череши, ягоди, дини и кауни могат да се купата с една дупедатска заплата от
    40 евро на час? Премного, за многото изобилие от празноглавци в Парламента!

    Коментиран от #25

    17:17 19.05.2026

  • 3 Фройд

    25 1 Отговор
    Карпузи , дини , тикви и арпаджик ...

    Явно Венци е гладен , то цял ден да пишеш щуротии ...

    Коментиран от #14

    17:18 19.05.2026

  • 4 Неда

    31 6 Отговор
    Тази дума карпузи,на съвременен шопски ли е,на банкянски или на правешко наречие?Селяндури прости,че така учите и децата си.Дано ви отцепят към Сърбия,че да се отървем от вас.

    Коментиран от #7, #23

    17:19 19.05.2026

  • 5 По заглавието реших, че е Мара,

    31 0 Отговор
    ама не. Оказа се, че е другатга куха карпуза Beнци пияндето. Няма друга такава тъпа медия с толкова мaлoумни и неграмотни миcиpки!

    Коментиран от #10

    17:20 19.05.2026

  • 6 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    17 4 Отговор
    Днес в Ксанти (Гърция) на пазара,череши за 1,50 евро/кг.
    💶🇪🇺
    Очебийно, проблемът скъпи съграждани НЕ Е В ЕВРОТО, а в превзетата ни мутренска и пост-комунистическа държава, в която всичко е завзето от бивши комунисти и децата им, келепираджии, крадци и тарикати.
    България внася над 60% от зеленчуците, плодовете и месото си. Замислялили сте се че на Къро, Таки и другите мафиоти са им дадени границите и големите складове и борси!? Какви пазарни цени чакате? А пасищата по селата, които са раздадени на субсидии на местни хора на герб, дпс и радев, които нямат и едно реално животно? А субсидиите на зърнарите, които прибират почти всичко и за другите производители остават само трохи!?
    🫵🤮🇧🇬
    И да, вие си ги избирате мутрите на избори, както и лъжливите спасители като Радев, който в прав текст ви показва с назначенията и действията, че няма намерение да разгражда нито една схема и далавера!

    Коментиран от #15

    17:22 19.05.2026

  • 7 Килата от кв. Аспарухово съм

    23 4 Отговор

    До коментар #4 от "Неда":

    Мярка за тегло "кила" няма, има килограми. Но това е нивото на мисриките - измерва се в "кила".

    Коментиран от #26

    17:22 19.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кумицата

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "По заглавието реших, че е Мара,":

    Тука сме защото по другите страници изискват регистрация,заплащане,а пари няма.Пенсиите на критично ниво.Спряха и вестник Дума.

    Коментиран от #16

    17:26 19.05.2026

  • 11 истина ти казвам

    28 3 Отговор
    Венциславе бе куха лейко бе,айде научи се накрая да пишеш правилно бе! Какво е това карпуз бе шиле бодиляво???

    17:27 19.05.2026

  • 12 Димитрис

    25 0 Отговор
    На 10 км от границата в Гърция черешите са по 1,5 евро! Едри и вкусни. На тях как им излиза сметката не знам.

    Коментиран от #42

    17:28 19.05.2026

  • 13 Даааа

    19 0 Отговор
    Интересно! Сега кажете колко килограма могат да се купят с една пенсия?

    Коментиран от #17

    17:29 19.05.2026

  • 14 Меги

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фройд":

    Забравил си чесъна.От както го признаха,че повишава половата мощ панелката се вмириса на чесън.

    17:31 19.05.2026

  • 15 Питане

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    Това ти ли го написа, или аз ???

    Колкото и да го втълпяваш на стадото, овчарите са го боядисали с червена боя за маркировка. То блее и възторга му е по-голям и от този на телетата

    17:37 19.05.2026

  • 16 Даа

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "кумицата":

    тук съм само защото навсякъде другаде "демократично" са спрени комантарите или изискват регистрации. И тука яко цензурират, но все още не са ги спрели напълно.

    17:37 19.05.2026

  • 17 Пешо

    15 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даааа":

    Поправка-колко килограма могат да се купят с една пенсия но след плащане на ток,вода,стълбище и телефон.Визирам минимална пенсия е не на генерал-премиера или на Донев.

    17:37 19.05.2026

  • 18 Диня

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "обич руска":

    на руски е "арбуз", а на селски е "карпуз".

    Коментиран от #28

    17:39 19.05.2026

  • 19 Сатана Z

    15 2 Отговор
    Бай Венци,карпуза е диалект от селото ,в което си отраснал.В София се наричат дини.

    17:39 19.05.2026

  • 20 Да дини,

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    обаче на френски рииш ли !
    Льо карпузз

    17:40 19.05.2026

  • 21 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Румен обеща ,че няма цените няма да се променят ,но ето ,че КАРПУЗА за кило е 1.5€,а миналата година килограм диня се продаваше за 1.5 лева.

    17:43 19.05.2026

  • 22 Йошка

    11 0 Отговор
    За мен мерилото е и трябва да бъде, колко купува Бабата за деня, и за дядото - един домат и една краставица! Дупедатската заплата трябва да е равна на учителската, както повелява Димитър Чорбаджийски!!!

    17:43 19.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 здрасти

    13 5 Отговор
    Кой в България казва на динята карпуз?

    Коментиран от #29

    17:44 19.05.2026

  • 25 Парадокс

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кокиша":

    Народът е работодател на политика. Той го назначава , плаща му заплатата от данъка си.
    Де се е чуло и видяло работник да получава повече от работодателя си??
    И то 10 пъти повече !!

    17:44 19.05.2026

  • 26 БОЦ - ко

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Килата от кв. Аспарухово съм":

    Докато пише Неда,
    Се у чаталите гледа...
    За това не я укорявай,
    А ти извинявай.

    17:45 19.05.2026

  • 27 Проф.Юлиян Кирилов

    7 0 Отговор
    Напишете ,колко могат да се закупят с една
    минимална пенсия.

    17:46 19.05.2026

  • 28 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Диня":

    Карпуз е зеле.Арбуз е диня.

    17:47 19.05.2026

  • 29 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "здрасти":

    Карпуз на руски е зелка.

    Коментиран от #48, #54, #60

    17:48 19.05.2026

  • 30 Извинявам се...!

    4 7 Отговор
    Но това ,,карпуза" - пъпеш ли беше...?!

    17:50 19.05.2026

  • 31 диня

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "обич руска":

    Turkish-karpuz

    Пловдив- Felibe

    17:51 19.05.2026

  • 32 КОЙ ЛИ???

    10 3 Отговор
    Кой ли се лян дур е писал статията, че използва думата карпузи, вместо дини?! Сигурно на пуйките казва мисирки, на картофите - компири, на лука - кромит, на свинското -прасешко и т.н.

    Коментиран от #38, #51

    17:52 19.05.2026

  • 33 Банани, за бананите кажете

    9 2 Отговор
    Колко могат да си купят депутатите, та да има база за сравнение. Това дини, череши отдавна са стоки на лукса за обикновените маймуни.

    17:54 19.05.2026

  • 34 Гадове долни,

    11 1 Отговор
    Днес е 19 май! Защо няма пак някой, да направи преврат и да ни освободи от харчовете за тия хрантутници?!?

    17:57 19.05.2026

  • 35 Кокора

    11 3 Отговор
    Колко череши, дини и ягоди могат да се купят у нас с месечната издръжка на 100 000 украинска пасмина? Фного, фного!

    17:58 19.05.2026

  • 36 град КОЗЛОДУЙ

    6 1 Отговор
    горките депутати, гладни ще ги уморите с тия ниски заплати

    17:59 19.05.2026

  • 37 Проф.Юлиян Кирилов

    7 2 Отговор
    Думата,която е употреби автора,е диалектна и
    се използва в някои селски райони.

    18:02 19.05.2026

  • 38 Това с мисирките е доста странно

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "КОЙ ЛИ???":

    На туркиш "misir" e царевица или Египет. Египетския пазар в Истанбул е Misir pazari . Интересно как се е получило на бг - пуйка.

    Коментиран от #40, #52

    18:04 19.05.2026

  • 39 Олга

    10 1 Отговор
    Нито един от родните ни празноглавци, нито се замисля, нито се вълнува,нито му пука, какво може да си позволи и колко месечно простосмъртния българин?
    Да има за хляб, без другото може!

    Коментиран от #43

    18:04 19.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пешо

    5 0 Отговор
    Ама тия и черешите ли ги купуват ?

    18:21 19.05.2026

  • 42 Как излиза

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Димитрис":

    Те са си местни череши. Имат много, за това цената е много ниска. Ние като вече нищо не произвеждаме ще ручаме жабетата... Каква цена ти дадат, това е... Забравете "регулиране"! В тази система не става. Само напразно ви успокояват..

    18:26 19.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дръжки и костилки

    7 0 Отговор
    Според Венци Чикагото, може да се купи и много метри въже, а стълбове има достатъчно.

    18:28 19.05.2026

  • 45 Голям

    8 1 Отговор
    Какви са тези карпузи, вие нормални ли сте, няма такава дума... чета, че някъде в България се използва този израз за описание на малки деца - малки карпузи... могат да си напазаруват много деца депутатите. Боклуци сър, използват някакви цигански изрази.

    18:29 19.05.2026

  • 46 НРБ ЦЕНИ НА ДИНИТЕ

    5 2 Отговор
    Значи преди капитализмът масовата заплата бе като сегашна депутатска.

    18:29 19.05.2026

  • 47 Преди 2 дена

    3 2 Отговор
    Купих една диня (карпуз) за 14 евро. Половината още е в хладилника.... И черешите са сладки, ама най-много до 3 дена и не стават вече за ядене...

    18:29 19.05.2026

  • 48 Първия Перничанин

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    Софиянецо, никой не обсъжда празната ти зелка. Иде реч за на пияндето Венци карпузите.

    18:29 19.05.2026

  • 49 ВИДЕНОВ

    6 2 Отговор
    1995г масовата заплата купуваше 1000 бири или 1000 килограма домати, или 500 кутии цигари.

    Коментиран от #50

    18:32 19.05.2026

  • 50 ГОЛЯМ ФАКТ

    6 2 Отговор

    До коментар #49 от "ВИДЕНОВ":

    ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМЪТ МАСОВАТА ЗАПЛАТА КУПУВАШЕ НАД 600 ЛИТРА КРАВЕ МЛЯКО, СЕГА МАСОВАТА ЗАПЛАТА КУПУВА 300 ЛИТРА МЛЯКО ОТ ПАЛМА.

    18:41 19.05.2026

  • 51 Хаха, да

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "КОЙ ЛИ???":

    и на домата - доматиту, а на чушката - пипер.

    18:44 19.05.2026

  • 52 Може би

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Това с мисирките е доста странно":

    защото фитките (пуйките) ги хранят с кукуруз (царевица) 😂😂

    18:46 19.05.2026

  • 53 Карпуз

    4 1 Отговор
    ...е няма такава дума....лубеница такава!

    19:14 19.05.2026

  • 54 Първият Перничанин!

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    Зелка на руски е ,,Капуста"!
    Пак не си в час...

    19:42 19.05.2026

  • 55 Сусу Манарата

    4 1 Отговор
    Ами кауните?

    Коментиран от #56

    19:44 19.05.2026

  • 56 Делян Добрев

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Сусу Манарата":

    А мен Хаскюйският КаунЬ,къде забравихте да кажете колко много струвам...?!

    Коментиран от #57

    19:53 19.05.2026

  • 57 Сусу Манарата

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Делян Добрев":

    Колкото един кочан кантарни бележки.

    19:58 19.05.2026

  • 58 Иван 1

    3 0 Отговор
    Тъпанар какво е карпуз на български,съм от купени дипломи.

    20:02 19.05.2026

  • 59 Факт

    2 0 Отговор
    Карпузи, викаш, а?
    Що не използва и другият славянски термин "гюндюлюк", вместо заплата?
    ДЪНОООО!

    20:24 19.05.2026

  • 60 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    Карпуз си е турцизъм за диня. Ползва се в Странджа и Сакар, от разни набедени за жОрналисти.

    20:27 19.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Факт

    0 0 Отговор
    Помня, как преди няколко години дините по пътните сергий в южна България се продаваха по 0,50 лв на кило.
    Как и кога станаха по 3 лв?

    20:33 19.05.2026

