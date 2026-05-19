Колко череши и карпузи се купуват с депутатска заплата…

4236 евро достигна основната депутатска заплата. Факт, след публикуването на новите данни за средното възнаграждение в обществения сектор, с което е обвързано и това на народните представители. Правилата са: заплатата на депутат е равна на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец на всяко тримесечие, припомня rodopi24.

На малката сергия в родопския град. Черешите са по пет евро за кило. Огромни карпузи, пристигнали от борсата край Пловдив. Цената им е 1,50 евро за кило.

Или с една депутатска заплата могат да се купят 847 кила череши или 2 824 килограма карпузи.