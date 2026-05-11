Новини
Спорт »
Световен футбол »
Филип Кръстев премина през хирургична интервенция след тежка травма

Филип Кръстев премина през хирургична интервенция след тежка травма

11 Май, 2026 17:56 738 3

  • национал-
  • филип кръстев-
  • ахилесовото сухожилие-
  • новината-
  • снимки-
  • социалните мрежи-
  • контузия-
  • ахилеса-
  • оксфорд юнайтед-
  • гьозтепе-
  • станимир стоилов

Българският национал ще отсъства дълго от терена заради скъсан ахилес

Филип Кръстев премина през хирургична интервенция след тежка травма - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Филип Кръстев се изправи пред сериозно изпитание, след като претърпя успешна хирургична намеса на ахилесовото сухожилие. Новината бе потвърдена от самия футболист чрез снимки и публикации в социалните мрежи, където той сподели моменти от болничната стая и благодари за подкрепата.

Миналата седмица Кръстев получи тежка контузия по време на тренировка, която доведе до скъсване на ахилеса – една от най-коварните травми за всеки спортист. Очаква се възстановяването му да отнеме значителен период, което означава, че халфът ще пропусне голяма част от предстоящите футболни битки.

Сезонът започна с надежди за Филип Кръстев в английския Оксфорд Юнайтед, където той записа 16 участия, но не успя да се утвърди като ключова фигура в състава. Впоследствие полузащитникът бе преотстъпен на турския Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, където изигра 11 мача, пет от които като титуляр. Въпреки включената опция за откупуване в договора, настоящата ситуация с контузията прави бъдещето му в турския клуб неясно.

Въпреки трудния момент, Филип Кръстев не губи вяра и оптимизъм. В емоционално послание в социалните мрежи той написа: "Благодаря ти, Боже, за всичко. Все още съм благословен".



Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    0 0 Отговор
    Аааабе сложете му до него две три млади сестрички или в краен случай една, но да е много опитна, трябва постоянна грижа, без почивка!

    17:58 11.05.2026

  • 2 Ицо

    0 0 Отговор
    Ще пропусне световното:))

    18:16 11.05.2026

  • 3 Анонимен

    1 0 Отговор
    Бързо възстановяване!

    19:07 11.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове