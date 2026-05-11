Филип Кръстев премина през хирургична интервенция след тежка травма

Българският национал Филип Кръстев се изправи пред сериозно изпитание, след като претърпя успешна хирургична намеса на ахилесовото сухожилие. Новината бе потвърдена от самия футболист чрез снимки и публикации в социалните мрежи, където той сподели моменти от болничната стая и благодари за подкрепата.

Миналата седмица Кръстев получи тежка контузия по време на тренировка, която доведе до скъсване на ахилеса – една от най-коварните травми за всеки спортист. Очаква се възстановяването му да отнеме значителен период, което означава, че халфът ще пропусне голяма част от предстоящите футболни битки.

Сезонът започна с надежди за Филип Кръстев в английския Оксфорд Юнайтед, където той записа 16 участия, но не успя да се утвърди като ключова фигура в състава. Впоследствие полузащитникът бе преотстъпен на турския Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, където изигра 11 мача, пет от които като титуляр. Въпреки включената опция за откупуване в договора, настоящата ситуация с контузията прави бъдещето му в турския клуб неясно.

Въпреки трудния момент, Филип Кръстев не губи вяра и оптимизъм. В емоционално послание в социалните мрежи той написа: "Благодаря ти, Боже, за всичко. Все още съм благословен".